¿Necesita apoyo en salud mental tras el terremoto? Estas son las líneas disponibles

Las líneas son servicios en los que los pacientes han encontrado alivio y que se han aumentado su cobertura en los últimos años. Sin embargo, todavía enfrentan grandes retos: su medición, para saber con precisión su impacto; la contratación de personal por largos períodos y, sobre todo, su débil articulación con el sistema de salud. ¿Cómo superarlos? Foto: iStock

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Después del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, y como suele ocurrir tras desastres de esta magnitud, también aparecen afectaciones inmediatas en la salud mental que, en algunos casos, pueden prolongarse y dejar consecuencias a largo plazo.

En ese contexto, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) puso a disposición un tablero interactivo de apoyo en salud mental, pensado como una herramienta para consultar información y orientaciones relacionadas con el impacto emocional que puede producir una emergencia. El tablero tiene unos 26 recursos visibles, 12 fuentes oficiales, 11 rutas territoriales y 14 ofertas gratuitas de apoyo en salud mental, con información sobre líneas de atención, orientación psicológica, primeros auxilios psicológicos y acompañamiento emocional. La herramienta permite filtrar los recursos por territorio, modalidad y tipo de fuente, y consultar el contacto y la publicación original de cada oferta.

En Bogotá, por ejemplo, existen la Línea 106 y su servicio de chat de la Secretaría Distrital de Salud. Allí se ofrecen escucha, orientación y apoyo emocional las 24 horas del día, los siete días de la semana. El servicio cuenta con atención telefónica y también con WhatsApp, como una alternativa para quienes necesiten acompañamiento durante o después de la emergencia. Y en Antioquia el tablero incluye Salud para el Alma (604) 540 7180, de la Gobernación de Antioquia, un servicio de orientación y apoyo emocional con cobertura departamental que funciona las 24 horas, los siete días de la semana.

En Medellín está disponible la Línea Amiga Saludable (604) 444 4448, de la Alcaldía, que ofrece orientación, apoyo emocional y atención. También funciona las 24 horas.

También hay que recordar que se encuentra disponible la Línea Nacional 106, del Ministerio de Salud y Protección Social en todo el país, que ofrece escucha activa, contención emocional y primeros auxilios psicológicos. El servicio funciona las 24 horas, los siete días de la semana; es gratuito y confidencial y puede utilizarse desde teléfonos fijos o celulares. También cuenta con videollamada, aunque esta requiere agendamiento previo.

Además del directorio, la herramienta incluye recomendaciones sobre primeros auxilios psicológicos. Explica, por ejemplo, que este tipo de apoyo consiste en brindar acompañamiento humano, práctico y respetuoso después de un evento grave, y que no equivale a una terapia ni implica obligar a una persona a contar lo ocurrido. Entre las recomendaciones están priorizar la seguridad, escuchar sin presionar, entregar información concreta y conectar a la persona con familiares, ayuda práctica y servicios de salud.

El tablero también señala que después de un terremoto como el que sucedió en Colombia pueden aparecer reacciones como miedo, sobresalto, dificultades para dormir, recuerdos repetitivos, irritabilidad o sensación de movimiento durante las primeras horas o días. La recomendación, entonces, es observar su evolución y el impacto que tengan sobre la vida cotidiana. Según la herramienta, se debe buscar apoyo profesional cuando el malestar aumenta o impide dormir, cuidarse o funcionar; cuando hay desorientación, desconexión marcada o consumo riesgoso; cuando aparecen ideas de muerte, autolesión o daño a otra persona, o cuando una persona dependiente queda sin cuidador.

Ante un riesgo de autolesión, daño a otra persona, desorientación o una urgencia médica, el tablero recomienda llamar al 123 o acudir al servicio de urgencias más cercano. El Espectador republica algunas de las líneas de atención, especialmente en los lugares más afectados por la emergencia.

Quibdó:

Línea Amiga de Teleorientación

Secretaría de Salud del Chocó

Chocó · referencia Quibdó

Llamar: 314 890 7244

Valle del Cauca

Línea 106 Departamental

Secretaría de Salud del Valle del Cauca

Valle del Cauca · referencia Cali

Llamar: 106

WhatsApp: 316 245 8423

Apoyo psicológico gratuito

PRAXIS Grupos Operativos Psicosociales

Cobertura virtual para personas afectadas en Colombia

WhatsApp: +52 55 3320 0457

Solicitar apoyo psicológico

Pereira

Línea Amiga Risaralda

Gobernación de Risaralda

Risaralda · referencia Pereira

Llamar: 106 · (606) 333 9610 · 01 8000 949 999

WhatsApp: 315 560 8849

Manizales

Salud Mental y Equidad de Género

Alcaldía de Manizales

Manizales · Caldas

Llamar: 123 · opción 3

Acuerdos Fundamentales, una iniciativa que articula a diferentes organizaciones del sector salud, también incluyó la salud mental entre sus frentes de trabajo. La Asociación Colombiana de Instituciones de Atención Domiciliaria señaló la necesidad de fortalecer los servicios domiciliarios durante esta nueva etapa de la emergencia y, a través de algunos de sus miembros especializados en telemedicina y atención domiciliaria, desplegó plataformas de telemedicina para brindar atención psiquiátrica y psicológica en crisis.

Esta estrategia se desarrolla, según la organización, bajo los parámetros de la Circular 033 del Ministerio de Salud y en coordinación con la Sociedad Colombiana de Psiquiatría y el Colegio Colombiano de Psicología. La intención es ofrecer de manera remota un servicio de atención especializada para las personas afectadas por la emergencia y ampliar la capacidad de respuesta en salud mental más allá de las líneas de orientación.

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