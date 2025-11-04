Logo El Espectador
Salud
Necesitamos más médicos especialistas, pero escasean los cupos en los hospitales

Algunas universidades señalan que este semestre académico han tenido dificultades para garantizar un cupo de práctica médica en hospitales a sus estudiantes de pregrado de medicina y de residencia. Los alumnos señalan que eso está perjudicando su formación. ¿Qué está pasando con la formación de los futuros doctores?

Paula Casas Mogollón
04 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
Imagen de referencia. En el programa de medicina interna de la Universidad Nacional se evidencia el problema: cada semestre se postulan cerca de 500 aspirantes, pero solo diez logran ser admitidos, garantizando su formación durante los tres años que dura la residencia. En conjunto, son alrededor de 60 estudiantes que necesitan espacios permanentes de práctica en hospitales.
Imagen de referencia. En el programa de medicina interna de la Universidad Nacional se evidencia el problema: cada semestre se postulan cerca de 500 aspirantes, pero solo diez logran ser admitidos, garantizando su formación durante los tres años que dura la residencia. En conjunto, son alrededor de 60 estudiantes que necesitan espacios permanentes de práctica en hospitales.

Este semestre, varias universidades públicas del país se vieron en aprietos para garantizar los cupos de práctica en los hospitales para sus estudiantes de pregrado de medicina y residencia, como llaman a las especialidades médicas. Este panorama, cree Pablo Javier Patiño, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA), podría repetirse el próximo año, pues los “hospitales públicos han reducido su capacidad instalada o cerrado algunos servicios; eso disminuye la oferta de cupos disponibles”. Si la situación no mejora,...

