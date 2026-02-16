No desestime estos efectos que tiene el alcohol en su cuerpo

¿Cuál es la razón por la que el Gobierno le subió el impuesto al alcohol? No solo se trata de espacio fiscal, sino por impacto salud pública. Foto: Getty Images/iStockphoto - Giovanni Magdalinos

El reto de pasar un enero sin alcohol llegó y se fue, pero la relación de los estadounidenses con la bebida está experimentando un cambio más duradero. Según una encuesta reciente, solo el 54 por ciento de los adultos estadounidenses dijeron consumir alcohol, el porcentaje más bajo en casi 90 años de recopilación de datos. Esto puede deberse a que cada...