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11 de julio de 2026 - 02:00 p. m.

¿No entiende aún qué es lo que está pasando con Nueva EPS? Aquí le explicamos

Después de tres años sin publicar sus estados financieros, Nueva EPS, la EPS más grande de Colombia, reveló sus cuentas de 2023 y 2024. ¿Qué muestran las cifras? ¿Por qué generan preocupación? ¿Qué dicen sobre la financiación del sistema de salud en Colombia? En este video le explicamos los datos más relevantes y que hay detrás de su crisis patrimonial.

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Redacción Salud

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