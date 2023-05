No hay pruebas fiables de que los antidepresivos alivien el dolor crónico

La revisión concluyó que la duloxetina, utilizada para tratar la depresión en adultos y el trastorno de ansiedad generalizada, probablemente tiene un efecto moderado en la reducción del dolor, aunque no son claros sus beneficios a largo plazo. Foto: Pixabay

Una nueva revisión de varios estudios encontró que la gran mayoría de antidepresivos que se recetan para el dolor crónico, como la amitriptilina, duloxetina, fluoxetina, citalopram, paroxetina y sertralina, no tienen suficiente evidencia que los respalde para sugerir que funcionan para tratar ese dolor.

Como escribieron los investigadores detrás de la revisión, publicada por el grupo sin ánimo de lucro Cochrane en la revista Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, algunos estudios han sugerido que “los antidepresivos pueden ser eficaces para el dolor porque las mismas sustancias químicas que afectan al estado de ánimo podrían afectar también al dolor”.

Dentro de las clases más comunes de antidepresivos, están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), los antidepresivos tricíclicos (ATC) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN). (También puede leer: Presentan el primer “pangenoma” humano)

Tamar Pincus, profesora de psicología de la salud en la Universidad británica de Southampton y autora principal de la revisión, afirmó en un comunicado que los resultados representan un problema de salud pública mundial.

“El dolor crónico es un problema para millones de personas a las que se prescriben antidepresivos sin pruebas científicas suficientes de su utilidad ni de su impacto a largo plazo en la salud”, dijo. “Nuestra revisión no encontró pruebas fiables de la eficacia a largo plazo de ningún antidepresivo, ni de su seguridad para el dolor crónico en ningún momento”.

Los investigadores analizaron 176 estudios que incluían a 28.664 personas con dolor crónico. Estos estudios investigaron 89 tipos o combinaciones diferentes de tratamiento. Principalmente, investigaron el efecto de los antidepresivos en tres tipos diferentes de dolor: fibromialgia (59 estudios), dolor nervioso (49 estudios) y dolor musculoesquelético, como osteoartritis o lumbalgia (40 estudios). (Le puede interesar: Nació el primer bebé en Reino Unido con ADN de tres personas)

La nueva revisión concluyó que la duloxetina, utilizada para tratar la depresión en adultos y el trastorno de ansiedad generalizada, probablemente tiene un efecto moderado en la reducción del dolor y la mejora de la función física. Se trata, entonces, del antidepresivo que generó más “confianza” en los investigadores detrás de la revisión.

“Las dosis más altas de duloxetina probablemente no proporcionaron beneficios adicionales que las dosis estándar. Por cada 1000 personas que toman dosis estándar de duloxetina, 435 experimentarán un alivio del dolor del 50% en comparación con 287 que experimentarán un alivio del dolor del 50% tomando placebo”, indicaron los investigadores.

Y, aunque sí se observó que este antidepresivo alivia el dolor a corto plazo, “siguen preocupándonos sus posibles efectos nocivos a largo plazo debido a las lagunas en las pruebas actuales”, indicó Pincus. Por esa razón, los investigadores indican que “es fundamental adoptar un enfoque centrado en la persona. El dolor es una experiencia muy individual y ciertos medicamentos pueden funcionar para las personas, aunque las pruebas de la investigación no sean concluyentes o no estén disponibles. Los estudios futuros deberían durar más tiempo y centrarse en los efectos no deseados de los antidepresivos”.

Otros expertos que no participaron de la revisión, como Cathy Stannard, responsable de las directrices sobre el tratamiento del dolor crónico del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Asistencial del Reino Unido, resaltaron la importancia de la revisión.

En un comunicado del Science Media Center, Stannard dijo que “esta revisión bien realizada se suma a las pruebas sustanciales que tenemos ahora de que el uso de medicamentos para tratar el dolor a largo plazo es decepcionante”.

