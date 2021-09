¿No puede descargar el certificado de vacunación? Una guía para despejar dudas

Como ha sucedido en otros países, en Colombia ya se puede descargar el Certificado Digital de Vacunación. Así lo anunció ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a través de una rueda de prensa. (Lea las principales noticias sobre el coronavirus)

Sin embargo, aún hay muchos usuarios que tienen varias inquietudes: ¿Qué hacer si no aparece en la base de datos? ¿Qué debe hacer alguien que se vacunó en el extranjero? ¿Este certificado reemplaza el carné físico?

Le ayudamos a resolver las principales preguntas:

¿Cómo se descarga el certificado?

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1 . Allí hay un recuadro donde dice “Click aquí para ingresar” que le permite entrar a la página. Luego de aceptar los términos de uso, deberá ingresar los datos personales correspondientes a tipo y número de documento de identidad y fecha de expedición. Posteriormente, podrá descargar el certificado en formato pdf o html.

Por el momento, solo se puede descargar a través de esa página web, pero la idea es que en unas semanas también pueda hacerse a través de la aplicación CoronaApp y de la Carpeta Ciudadana Digital, un proyecto que lanzó el Ministerio de las TIC hace un par de meses.

¿Tiene algún costo?

No. El certificado es completamente gratuito. Nadie deberá pagar por él. Se puede descargar, además, en inglés o en español.

¿Qué sucede si, tras hacer el proceso, la página web no genera el certificado de vacunación?

Es posible que, tras hacer todo el proceso le aparezca un recuadro que dice “Su certificado aún no ha sido generado”. Esto puede deberse a que la IPS donde usted fue vacunado aún no haya cargado sus datos al aplicativo PAIWEB 2.0., que es la plataforma donde cada hospital o centro de salud debe subir la información sobre los pacientes que reciben dosis. Según el Ministerio de Salud, este aplicativo tiene un rezago del 36%. Es decir, que muchos registros aún no han sido cargados.

De acuerdo con el Minsalud, “lo que se debe hacer es una solicitud a las IPS o punto de vacunación donde fue vacunado para que se pueda hacer el registro de esta persona y luego volver a realizar la solicitud para la descarga del certificado”.

¿Qué datos contiene este certificado digital?

Datos personales como el tipo de documento, nombre completo, fecha de nacimiento; y datos de contacto como número de celular y correo electrónico. Además, contendrá información como el lote de la vacuna, el laboratorio de la vacuna, qué dosis y en qué fechas se han aplicado y la Institución Prestadora de Salud (IPS) donde fueron aplicadas las dosis.

¿Se puede imprimir el certificado o hay que mostrarlo en el celular?

Ambas opciones son aceptadas. El Certificado Digital de Vacunación tiene un código QR que puede ser escaneado y verificado en el momento que se requiera, lo cual permite que cualquier persona lo porte impreso o en su teléfono.

¿Qué hay que hacer si me vacuné en el extranjero?

Según el Ministerio de Salud, a través de la página de Mi vacuna, se dispuso un formulario electrónico donde las personas que fueron vacunadas en el extranjero deben ingresar sus datos. Luego de hacerlo, deben ir a una IPS con el certificado de vacunación que les dieron en el país donde se vacunaron, para que allí hagan el registro en el aplicativo PAIWEB 2.0. y así ingresen al sistema. La idea es que en unas semanas este proceso se pueda hacer de manera digital.

Sin embargo, el Minsalud no les dará el mismo certificado que el que tendrán quienes fueron vacunados en Colombia sino una especie de “constancia” que garantiza que esa persona presentó documentos verdaderos bajo gravedad juramento.

¿Este certificado digital reemplaza el certificado físico?

No, no lo reemplaza, pero al permitir descargarlo múltiples veces es una garantía que prueba que alguien se aplicó la vacuna.