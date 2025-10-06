Logo El Espectador
Salud
¿No le quedó clara la razón del Nobel de Medicina? Se lo explicamos de manera sencilla

Un investigador japonés y dos estadounidenses se llevaron el premio más esperado del mundo de la salud. Sus hallazgos abrieron un enorme capítulo para tratar las enfermedades autoinmunes.

Sergio Silva Numa
06 de octubre de 2025 - 11:30 p. m.
En pantalla, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi.
Foto: EFE - CLAUDIO BRESCIANI/TT

“Yo sabía que Shimon Sakaguchi se iba a ganar el Premio Nobel. Lo que hizo fue maravilloso. Su artículo fue sencillísimo, pero abrió una página inmensa en la inmunología. ¡Por fin!”.

John Mario González es inmunólogo y profesor de la Universidad de los Andes, y esta mañana recibió con mucha satisfacción el anuncio del Instituto Karolinska, en Suecia: el primer Nobel del 2025 fue para ese investigador japonés que abrió un camino gigante para los inmunólogos. También se lo otorgaron a otros dos estadounidenses, Mary E. Brunkow y Fred...

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Victor Llanos(61349)Hace 16 minutos
Entiendo que ya se están realizando ensayos clínicos en humanos, el proceso de verificación y visto bueno por las entidades que regulan la autorización de medicamentos, se requieren años para que sea accesible al público en general, ojalá se puedan asimilar a otros procesos cómo son los biológicos que se aplican a pacientes con artritis, y más pronto se pueda aplicar a pacientes con distorsión del sistema inmune, de tantas enfermedades que son degenerativas y causan tanto dolor e incapacidades.
