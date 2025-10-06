¿No le quedó clara la razón del Nobel de Medicina? Se lo explicamos de manera sencilla

En pantalla, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi.
Foto: EFE - CLAUDIO BRESCIANI/TT
“Yo sabía que Shimon Sakaguchi se iba a ganar el Premio Nobel. Lo que hizo fue maravilloso. Su artículo fue sencillísimo, pero abrió una página inmensa en la inmunología. ¡Por fin!”.
John Mario González es inmunólogo y profesor de la Universidad de los Andes, y esta mañana recibió con mucha satisfacción el anuncio del Instituto Karolinska, en Suecia: el primer Nobel del 2025 fue para ese investigador japonés que abrió un camino gigante para los inmunólogos. También se lo otorgaron a otros dos estadounidenses, Mary E. Brunkow y Fred...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
