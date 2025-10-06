¿No le quedó clara la razón del Nobel de Medicina? Se lo explicamos de manera sencilla

En pantalla, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. Foto: EFE - CLAUDIO BRESCIANI/TT

“Yo sabía que Shimon Sakaguchi se iba a ganar el Premio Nobel. Lo que hizo fue maravilloso. Su artículo fue sencillísimo, pero abrió una página inmensa en la inmunología. ¡Por fin!”.

John Mario González es inmunólogo y profesor de la Universidad de los Andes, y esta mañana recibió con mucha satisfacción el anuncio del Instituto Karolinska, en Suecia: el primer Nobel del 2025 fue para ese investigador japonés que abrió un camino gigante para los inmunólogos. También se lo otorgaron a otros dos estadounidenses, Mary E. Brunkow y Fred...