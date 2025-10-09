Nueva EPS abre convocatoria para fortalecer su red de atención en todo el país

Imagen de referencia. De acuerdo con la entidad, la medida busca evitar la concentración irregular de servicios y garantizar una red con criterios de transparencia, integralidad, interoperabilidad y acceso equitativo, especialmente en las regiones rurales y de difícil acceso. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En el marco del proceso de transformación que adelanta desde su intervención, este jueves 9 de octubre a través de un comunicado Nueva EPS anunció la apertura de una convocatoria pública no vinculante dirigida a prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, con el propósito de fortalecer y diversificar su red asistencial en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, la medida busca evitar la concentración irregular de servicios y garantizar una red con criterios de transparencia, integralidad, interoperabilidad y acceso equitativo, especialmente en las regiones rurales y de difícil acceso.

“Estamos transformando y fortaleciendo nuestra red para ofrecer la mejor atención en salud a nuestros afiliados en todo el país. Resulta indispensable contar con una red asistencial que sea transparente, accesible e integral”, afirmó Gloria Polanía Aguillón, agente especial interventora de Nueva EPS.

La convocatoria estará abierta entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 2025, y hace parte de los ajustes en la red de prestadores anunciados la semana anterior, lo que incluye la no continuidad de algunas IPS en la atención de usuarios, dentro del proceso de reorganización interna.

Actualmente, Nueva EPS es la entidad promotora de salud más grande del país, con cerca de 12 millones de afiliados en los 32 departamentos y una red conformada por más de 3.000 instituciones prestadoras de salud (IPS) y 5.000 sedes operativas.

Los prestadores interesados deberán presentar propuestas que respondan a seis ejes principales definidos por la entidad:

Modelos de atención integrales, centrados en el paciente y su familia.

Esquemas de contratación y pago basados en indicadores de desempeño.

Sistemas de información interoperables para la gestión de riesgos.

Metas claras en salud, que incluyan diagnósticos oportunos.

Capacidad demostrada de atención y articulación con la red existente.

Propuestas de contrarreferencia hospitalaria y ambulatoria.

La entidad precisó que los términos y condiciones de esta convocatoria pueden consultarse en su portal oficial (www.nuevaeps.co), donde los interesados podrán registrar su participación y conocer los criterios técnicos exigidos para el proceso.

Con esta estrategia, Nueva EPS afirmó que busca optimizar la atención de su población afiliada, mejorar la oportunidad en los servicios y garantizar una red más equitativa y eficiente que responda a las necesidades del sistema de salud.

