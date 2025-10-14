Logo El Espectador
Inicia el juicio al expresidente de Nueva EPS: las cartas de la Fiscalía y la defensa

La Fiscalía le imputará cargos por presuntos malos manejos financieros que habrían beneficiado a la EPS entre 2019 y 2023, por una suma de COP 70.566 millones. Cardona, por su parte, niega las acusaciones y asegura que lo están usando como “chivo expiatorio” para justificar la crisis estructural del sistema de salud.

Juan Diego Quiceno
14 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Gerente de la nueva EPS - Entrevista
Gerente de la nueva EPS - Entrevista
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este martes 14 de octubre continuará, si nada de última hora ocurre, el juicio contra José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS, la más grande del país, con más de 11 millones de afiliados. Deberá comparecer ante el Juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en una audiencia de formulación de acusación. En esa diligencia, la Fiscalía General de la Nación presentará formalmente una serie de cargos por presuntos malos manejos financieros durante su gestión al frente de la entidad.

La Fiscalía investiga específicamente que,...

