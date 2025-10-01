Logo El Espectador
Salud
El Espectador le explica qué es lo que pasa con la Nueva EPS

La crisis financiera está cobrando por ventanilla y los pacientes son los que quedan en la mitad.

Edwin Bohórquez Aya
01 de octubre de 2025 - 06:07 p. m.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Quiénes son los mayores accionistas de la Nueva EPS? ¿Por qué hay una preocupación generalizada respecto a su futuro? ¿Cuántos afiliados tiene y qué puede suceder con el servicio que hoy reciben estas personas? ¿Cómo aparece en medio de todo esto el liquidado Instituto de Seguros Sociales (ISS)? ¿Por qué este tema, en el fondo, tiene que ver con el sistema de salud de todos los y las colombianas? ¿Qué encontró la Contraloría como para que concluya que esta entidad va camino a ser...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
