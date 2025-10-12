Los informes y datos internos que muestran el colapso de Nueva EPS

La que tiene mayor número de afiliados en Colombia es Nueva EPS, con 8,5 millones. Foto: Pixnio

Nueva EPS afronta una de las crisis más importante de su historia. Un conjunto de datos internos a los que tuvo acceso El Espectador y que son producto de informes internos de gestión, revela un deterioro profundo en la prestación de los servicios de salud, las finanzas y la red de atención de la entidad.

La dificultad para acceder a medicamentos ha afectado al 17,5% de todos afiliados de la EPS: entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron un 160%. La situación ha impactado especialmente a...