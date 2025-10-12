Logo El Espectador
Salud
Los informes y datos internos que muestran el colapso de Nueva EPS

El Espectador tuvo acceso a un diagnóstico interno de la EPS más grande del país que revela un deterioro acelerado en la atención a los pacientes: los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160% y los traslados entre hospitales tardan, en promedio, casi 20 horas más que hace un año.

Juan Diego Quiceno
12 de octubre de 2025 - 02:10 p. m.
La que tiene mayor número de afiliados en Colombia es Nueva EPS, con 8,5 millones.
Foto: Pixnio

Nueva EPS afronta una de las crisis más importante de su historia. Un conjunto de datos internos a los que tuvo acceso El Espectador y que son producto de informes internos de gestión, revela un deterioro profundo en la prestación de los servicios de salud, las finanzas y la red de atención de la entidad.

La dificultad para acceder a medicamentos ha afectado al 17,5% de todos afiliados de la EPS: entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron un 160%. La situación ha impactado especialmente a...

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
German Cardona(06621)Hace 7 minutos
Nobel de Economia - Administración Financiera- y todo lo Relacionado a este tema para el Dr- ENRRIQUE VARGAS LLERAS-que engaveta las CUENTAS .y su Hermano German. Qué lo puso ahi-que EPS tendrán los hermanos VARGAS LLERAS- y al Sr QUICENO Periodista era mejor ver sacado una Cartilla con este Articulo. Demasiado Extenso- para leerlo duraría lo que demora una Autorización.............................
alexandrs Navarrete(m841l)Hace 19 minutos
Desde siempre la Nueva EPS ha tenido problemas de corrupción, y se ha hecho más visible el para problema por las modificaciones que el gobierno nacional ha implementado. Ha faltado más control fiscal en el manejo de los recursos . Y no solo es un problema de Nueva EPS, las demás EPS están en situacion similar.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 28 minutos
Sí, es la crisis a la que nos llevó la Ley 100 y la clase política tradicional y corrupta. Sí, es la tremenda dificultad que quiere resolver el presidente PETRO, y esa misma clase política tradicional y corrupta insertada en el Congreso de la República, no permite solucionar.
Michael Myers(apgw0)Hace 40 minutos
Premio antinobel de medicina para el vampiro jaramillo. Un médico negligente y cruel que quebró un sistema de salud, que no era el mejor, pero para algo servía.
Stevenson Rueda(64995)Hace 54 minutos
chu..chu...chu...chu... se tiene que votar bien en el 2026
