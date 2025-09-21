Cambio en estatutos y accionistas a punto de ceder: el gobierno va por Nueva EPS

Fachada de esta EPS
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Colombia está a punto de presenciar el cambio más importante en la historia de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. Durante meses, las cajas de compensación y el Estado han sostenido conversaciones que buscan materializar uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro: que el Gobierno asuma la mayoría de las acciones de la entidad.
La operación marcaría la transformación más importante de Nueva EPS desde su entrada al sistema, el 1 de agosto de 2008, cuando recibió a millones de afiliados del extinto Instituto de Seguros Sociales...
