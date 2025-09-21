No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Salud
Cambio en estatutos y accionistas a punto de ceder: el gobierno va por Nueva EPS

En medio de la turbulencia que vive Nueva EPS, el gobierno de Gustavo Petro ha avanzado, cada vez más, en asumir su control. Las cajas de compensación, hoy mayores accionistas, ya accedieron a varios cambios y parece que solo es cuestión de tiempo para que haya una gran transformación. ¿Qué hace fata? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?

Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
21 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
Fachada de esta EPS
Fachada de esta EPS
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Colombia está a punto de presenciar el cambio más importante en la historia de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. Durante meses, las cajas de compensación y el Estado han sostenido conversaciones que buscan materializar uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro: que el Gobierno asuma la mayoría de las acciones de la entidad.

La operación marcaría la transformación más importante de Nueva EPS desde su entrada al sistema, el 1 de agosto de 2008, cuando recibió a millones de afiliados del extinto Instituto de Seguros Sociales...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
