Nueva EPS radicó sus estados financieros de 2023 y 2024. Los de 2025 siguen pendientes

La administración de Jorge Iván Ospina identificó un rezago histórico de cerca de 10 millones de facturas desde 2008 que impactó el estado de resultados e incrementó sus pasivos. /Nueva EPS Foto: Nueva EPS

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Después de más de tres años sin información financiera certificable, incontables promesas e incluso órdenes judiciales para que presentara sus balances, Nueva EPS, la EPS con el mayor número de afiliados del país, radicó ante la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024. La entidad aseguró que se trata de la primera vez, tras cinco intervenciones, que logra certificar y entregar esta información.

Los estados muestran que durante 2024 la EPS registró ingresos ordinarios por COP $22,2 billones, mientras que el costo de la prestación de los servicios de salud ascendió a COP $26,4 billones, es decir, COP $4,2 billones más que los recursos recibidos.

A ello se sumaron COP $0,5 billones en gastos administrativos, equivalentes, según la entidad, a cerca del 2,5 % de sus ingresos ordinarios. Como resultado, Nueva EPS reportó una pérdida de COP $4,8 billones en 2024, inferior a la registrada en 2023, cuando fue de unos $6,5 billones. El balance también muestra que, al cierre de 2024, la entidad tenía activos por $10,6 billones, pasivos por $22,5 billones y un patrimonio negativo de $11,9 billones. Según Nueva EPS, este último refleja el reconocimiento contable de obligaciones acumuladas y de facturación que debía incorporarse a los estados financieros.

Sobre esos pasivos, la EPS explicó que COP $21,9 billones corresponden a obligaciones por servicios de salud prestados por su red. No obstante, aseguró que, al descontar cerca de $8,7 billones correspondientes a giros de la ADRES (el llamado “banco de la salud”), abonos y otras partidas pendientes de aplicación o conciliación, las obligaciones con la red se estiman en alrededor de COP $13,2 billones, una cifra que, según indicó, podría reducirse una vez concluyan los procesos de conciliación, glosas y descuentos.

La administración sostuvo que los resultados negativos de la EPS no obedecen principalmente a los gastos administrativos, sino a que el costo de atender a los afiliados fue superior a los recursos recibidos. Además, señaló que los recursos de 2024 también tuvieron que asumir compromisos de vigencias anteriores.

Según explicó la entidad, la elaboración de estos estados financieros permitió identificar un rezago histórico de cerca de 10 millones de facturas correspondientes a servicios de salud prestados desde 2008 que no habían sido revisadas, conciliadas ni reconocidas oportunamente. De acuerdo con la administración, ese acumulado impactó los estados financieros e incrementó los pasivos registrados. El proceso fue liderado por el agente interventor, Jorge Iván Ospina Gómez, nombrado el pasado 10 de abril. El funcionario afirmó que la entrega de los estados financieros marca una ruta hacia la recuperación de la entidad y aleja la posibilidad de una liquidación. “Creo firmemente que, si seguimos por este camino de la reorganización empresarial que hoy adelantamos con rigor, Nueva EPS demostrará su viabilidad absoluta y no tendría por qué ser liquidada”, señaló.

Finalmente, Nueva EPS informó que su cronograma contempla presentar los estados financieros de 2025 en los próximos 15 días, mientras que los del primer semestre de 2026 estarían listos a finales de julio. Además, anunció que continuará con un proceso de saneamiento y conciliación de cuentas con los prestadores de servicios de salud, en cumplimiento de la Circular 030 de 2013 de la Superintendencia Nacional de Salud.

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