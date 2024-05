Nueva píldora anticonceptiva para hombres demuestra ser segura

Científicos evaluaron la tolerancia y seguridad del posible segundo ingrediente activo para la píldora anticonceptiva masculina, y los participantes no desarrollaron efectos secundarios significativos durante el estudio. El equipo de investigadores del Instituto de Investigación Biomédica en Los Ángeles hablaron sobre sus resultados en la conferencia anual de la Sociedad de Endocrinología en Nueva Orleanso, EEUU. (Lea: Tradición, tabús y religión: así fracasó la educación sexual en Colombia)

Actualmente, el principal desafío con los anticonceptivos hormonales es suprimir la testosterona en los hombres a niveles superbajos y, a la vez, evitar los efectos secundarios de los niveles hormonales bajos, como, por ejemplo, cambios en las funciones sexuales.

Una vez superada esa etapa, los medicamentos deberían indicar al cerebro qué niveles de testosterona son adecuados, lo que inhibe las vías que conducen en última instancia a la producción de esperma.

Otros métodos

Al momento no existe un gran variedad de anticonceptivos masculinos. El uso de un condón con un uso absolutamente correcto brinda protección al 98%, pero en la vida real, según las estadísticas de la OMS, aproximadamente el 15% de las parejas que eligen este método anticonceptivo se enfrentan a un embarazo no deseado durante el primer año. La vasectomía (ligadura o intersección del conducto deferente) proporciona una protección confiable, pero su acción a menudo es irreversible. Un estudio internacional demostró que tanto hombres como mujeres están interesados ​​en la aparición de nuevos métodos de protección contra embarazos no deseados para hombres.

Anteriormente, en la mayoría de los estudios clínicos, los científicos estudiaron anticonceptivos en geles, inyecciones e implantes con varias combinaciones que incluían testosterona y progestinas (análogos sintéticos de la hormona progesterona femenina). Los científicos evaluaron como alta la efectividad de los anticonceptivos masculinos experimentales y los resultados fueron calificaron como prometedores. Pero las encuestas muestran que muchos hombres preferirían una nueva píldora anticonceptiva.

El estudio sobre la seguridad del primer ingrediente activo potencial para la píldora masculina anticonceptiva, dimendrolona undecanoato (DMAU), fue publicado en febrero de 2019 en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Durante 28 días, DMAU no causó efectos secundarios graves en 28 hombres sanos. Los autores no encontraron una disminución significativa en la concentración de espermatozoides de los participantes, a pesar de una disminución significativa en el nivel de testosterona y gonadotropinas en su sangre.

Luego de los resultados del estudio clínico de Fase I, un estudio de seguridad y tolerabilidad, un nuevo componente experimental para píldoras anticonceptivas masculinas, fue presentado el 24 de marzo de 2019 en la conferencia anual de la Sociedad de Endocrinología en Nueva Orleans. Christina Wang, una de las autoras principales del estudio, codirectora del Instituto de Estudios Clínicos e Interdisciplinarios del Instituto de Investigación Biomédica en Los Ángeles, informó que se utilizó 11-beta-MNTDC. Esta es una testosterona modificada que combina las propiedades de las hormonas sexuales masculinas y las progesteronas. El comunicado de prensa afirmó que es similar a DMAU. (Le puede interesar: La píldora anticonceptiva masculina es segura y eficaz, según nuevo estudio)

El estudio realizado en el Instituto de Investigación Biomédica y la Universidad de Washington, involucró a 40 hombres sanos. 10 de ellos recibieron un placebo y 30 un fármaco experimental en varias dosis: 14–200 miligramos y 16–400 miligramos una vez al día. Los participantes de los grupos experimentales disminuyeron el nivel de testosterona en la sangre al nivel de deficiencia de andrógenos, pero los hombres no informaron ningún efecto secundario significativo. Entre los eventos adversos leves reportados, los autores mencionan fatiga, dolor de cabeza y acné en cuatro a seis hombres. Cinco participantes informaron una disminución en el deseo sexual y dos informaron una disfunción eréctil leve. Asimismo, ninguno de los participantes durante el período de estudio disminuyó su actividad sexual y nadie interrumpió la toma de la droga debido a los efectos secundarios. El efecto del fármaco experimental fue reversible al finalizar el tratamiento, informó Wang.

Wang refirió que podríamos tener que esperar aproximadamente una década para que la anticoncepción hormonal masculina llegue al mercado. También dijo que la investigación futura debe incluir estudios a más largo plazo que puedan asegurar que la producción de esperma realmente se detenga. Si bien su equipo descubrió que los niveles de testosterona cayeron en el transcurso de un mes con la droga, la producción de esperma puede demorar varios meses.

Ningún método anticonceptivo es 100% seguro: en Suecia, una app fue recientemente acusada de causar 37 embarazos no deseados. (Lea también: La promesa de un anticonceptivo para hombres)