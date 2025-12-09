El Minsalud reconocerá a las organizaciones comunitarias como actor del sistema de salud

El proyecto de resolución estuvo abierto a comentarios hasta el pasado 5 de diciembre y será expedido y firmado en un evento el próximo 15 de diciembre. Foto: Archivo

El Ministerio de Salud está preparando una resolución que cumplirá con algo que decenas de organizaciones comunitarias llevan pidiendo durante años: su reconocimiento como un actor dentro del sistema de salud. Con esto, estas organizaciones podrán acceder a recursos para realizar actividades de promoción, prevención y gestión del riesgo en salud, y participar de manera formal en la estrategia de atención primaria. Si bien la propuesta cae muy bien en procesos que llevan años perfeccionándose y que benefician a personas vulnerables que no...