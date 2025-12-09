Logo El Espectador
Salud
El Minsalud reconocerá a las organizaciones comunitarias como actor del sistema de salud

El Ministerio de Salud alista una resolución que, por primera vez, reconocerá formalmente a las organizaciones de base comunitaria como actores del sistema de salud. Con ello, podrán recibir recursos para tareas de promoción, prevención y acompañamiento en territorios donde el Estado y los servicios tradicionales no siempre llegan. Aunque la medida busca saldar una deuda histórica, su implementación traerá retos: definir criterios claros para evitar el clientelismo y asegurar estándares mínimos sin desnaturalizar su espíritu comunitario.

10 de diciembre de 2025 - 12:01 a. m.
El proyecto de resolución estuvo abierto a comentarios hasta el pasado 5 de diciembre y será expedido y firmado en un evento el próximo 15 de diciembre.
El Ministerio de Salud está preparando una resolución que cumplirá con algo que decenas de organizaciones comunitarias llevan pidiendo durante años: su reconocimiento como un actor dentro del sistema de salud. Con esto, estas organizaciones podrán acceder a recursos para realizar actividades de promoción, prevención y gestión del riesgo en salud, y participar de manera formal en la estrategia de atención primaria. Si bien la propuesta cae muy bien en procesos que llevan años perfeccionándose y que benefician a personas vulnerables que no...

ML (11374)Hace 16 minutos
Dios mio!, siguen feriando la platica de la salud en pura politiqueria populista. No hay derecho.
