Nuevas cifras que ponen en duda la versión de que las EPS pagaron servicios de salud a fallecidos

Varios días después de que la Adres publicara el informe en el que se registran 12 millones de actividades en salud facturadas supuestamente a personas fallecidas, por un valor total de COP 2,3 billones, la discusión en el sector continúa. Los datos, interpretados por el Gobierno como evidencia de posibles irregularidades, pagos indebidos o, incluso, casos de corrupción, desataron una fuerte controversia entre las EPS, los gremios médicos, las autoridades y las personas que conocen el sector y que debaten si se trata de un problema de fraude...