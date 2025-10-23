Logo El Espectador
Salud
Nuevas cifras que ponen en duda la versión de que las EPS pagaron servicios de salud a fallecidos

Nuevos documentos a los que tuvo acceso a El Espectador y que están en poder del Minsalud, muestran una versión diferente de la acusación que hizo Petro hace unos días: que las EPS habían autorizado servicios de salud a personas muertas por un valor de COP 2,3 billones

Juan Diego Quiceno
23 de octubre de 2025 - 02:24 p. m.
Varios días después de que la Adres publicara el informe en el que se registran 12 millones de actividades en salud facturadas supuestamente a personas fallecidas, por un valor total de COP 2,3 billones, la discusión en el sector continúa. Los datos, interpretados por el Gobierno como evidencia de posibles irregularidades, pagos indebidos o, incluso, casos de corrupción, desataron una fuerte controversia entre las EPS, los gremios médicos, las autoridades y las personas que conocen el sector y que debaten si se trata de un problema de fraude...

Juan Diego Quiceno

JACN(65090)Hace 22 minutos
Quiceno defensor de las eps
Luis(97873)Hace 24 minutos
Las cifras no concuerdan, pero aún sea solo un fallecido es un delito.
Victor Llanos(61349)Hace 1 hora
Este asunto lo debe definir la fiscalía y la justicia, aunque después de lo que pasó con Uribe, la justicia sigue siendo para los de ruana, es denigrante que el espectador defina que es dudoso lo que se afirma se los 2,3 billones y con una pluma de un periodista también de forma dudosa y tendenciosa busca eximir a las EPS.
