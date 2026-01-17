Nuevo estudio no encuentra evidencia de que el paracetamol cause autismo, como afirmó Trump Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En septiembre del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el paracetamol “no es bueno” y que las mujeres embarazadas deberían evitar tomarlo, pues, según él, podría causar autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y problemas de desarrollo en niños y niñas. Sin embargo, un estudio recientemente publicado en The Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health contradice estas afirmaciones.

De acuerdo con los autores, “esta revisión sistemática y metaanálisis no encontró evidencia de que el uso materno de paracetamol durante el embarazo aumente el riesgo de trastorno del espectro autista, TDAH o discapacidad intelectual en la infancia”. La investigación fue liderada por Asma Khalil, profesora de obstetricia y medicina materno-fetal en City St George’s, Universidad de Londres.

Para llegar a esta conclusión, el equipo se dio a la tarea de analizar 43 de los estudios más sólidos que están albergados en la literatura científica sobre el uso de este medicamento durante el embarazo. Se priorizaron aquellos trabajos que comparaban embarazos en los que las madres habían consumido paracetamol con otros en los que no lo habían hecho.

Este análisis, que los autores califican como “el más riguroso de la evidencia disponible hasta la fecha”, incluyó datos de 262.852 niños y niñas evaluados para autismo, 335.255 para TDAH y 406.681 para alguna discapacidad intelectual, todos menores de 18 años.

Tras revisar los resultados, los investigadores concluyeron que no existe evidencia que muestre una asociación entre la exposición al paracetamol en el útero y el desarrollo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual en los bebés.

Khalil, en entrevista con la BBC, dijo que “cuando hicimos este análisis, no encontramos vínculos, no hubo asociación, no hay evidencia de que el paracetamol aumente el riesgo de autismo”.

Los autores del estudio además plantean que la enfermedad que lleva a una mujer a consumir paracetamol durante el embarazo podría tener un papel más relevante en el desarrollo neurológico del niño o la niña que el medicamento en sí.

De hecho, añaden los científicos, el paracetamol suele usarse de forma intermitente, y su consumo prolongado “abre interrogantes sobre si la condición de salud subyacente que motiva su uso continuo podría influir más en el desarrollo neurológico que el fármaco mismo”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺