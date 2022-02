Ocho de cada diez colombianos tienen una dosis de vacuna contra covid-19: Minsalud

Para el 13 de febrero, 32´775.467 colombianos ya tenían el esquema de vacunación contra el covid-19 completo. Foto: Óscar Pérez

El Ministerio de Salud informó que Colombia logró que el 80% de la población de Colombia tenga al menos una dosis de vacunación contra el covid-19. “Ahora el objetivo es que las personas completen sus esquemas, cifra que está en el 64 %, por lo que invitamos a todos los colombianos a que acudan a los puntos de vacunación para que accedan por su dosis complementaria”, dijo Germán Escobar, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. (Le sugerimos: Covid-19 en Colombia: ¿Cuántas dosis más tendremos que ponernos?)

“Vacunémonos, es la mejor decisión. Vacunemos a los mayores de 50 años, que es nuestra población de riesgo, especialmente con la dosis de refuerzo”, solicitó el viceministro. Así mismo instó a vacunar a los niños de 3 a 11 años para el retorno seguro a las instituciones educativas.

Comparado con otros países, y según los datos analizados por Our World in Data y compartidos por la cartera, con corte al 13 de febrero, Colombia era el décimo segundo país (12) que más adelantada tiene la vacunación de una sola dosis. Este ranking lo lidera Emiratos Árabes Unidos, con un 99%, seguido de Portugal y Cuba, con 95 y 94% respectivamente. (Lea también: Duque dice que Colombia aún no está lista para eliminar uso de tapabocas)

Sin embargo, países como Nigeria y Etiopía solo han logrado un 7 y 8% de primera dosis de vacunación contra el covid-19, lo que es una mala señal para pensar en el fin de la pandemia. De hecho, hoy la Organización Mundial de Salud (OMS) aseguró que alrededor de 116 países están en peligro de no lograr la meta de vacunación para mitad del 2022, lo que implica que es prematura hablar del fin del covid-19.

El alto número de casos leves de la enfermedad en países con altas tasas de vacunación “está impulsando la falsa narrativa de que la pandemia ha terminado”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Pero que países distintos al de uno no avancen con la vacunación, " crea las condiciones ideales para que emerjan nuevas variantes del coronavirus”, aseguró el experto etíope. (Le puede interesar: OMS: 116 países corren el riesgo de no alcanzar objetivo de vacunación covid-19)

Así avanza la vacunación contra el covid-19 en Colombia

El Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 con corte a las 23:59 del domingo 13 de febrero de 2022, iba así:

Dosis distribuidas: 84.282.184

Dosis aplicadas: 74.852.552

Vacunados primeras dosis: 34.916.797

Vacunados segunda dosis: 26.773.901

Vacunados monodosis: 6.001.566

Esquemas completos una y dos dosis: 32.775.467

Dosis de refuerzo aplicadas: 7.160.288