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Ocho niños ciegos por causas evitables: la alerta de la Fundación Canguro

La reconstrucción de los casos reveló fallas en la atención, mientras los programas enfrentan problemas financieros y esperan la reglamentación de la Ley Canguro.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
16 de julio de 2026 - 11:00 a. m.
El Método Madre Canguro es una estrategia basada en contacto piel a piel y seguimiento integral que reduce la mortalidad en bebés prematuros.
El Método Madre Canguro es una estrategia basada en contacto piel a piel y seguimiento integral que reduce la mortalidad en bebés prematuros.
Foto: Cristian Garavito/ El espectador

La situación de los programas Madre Canguro, que desde hace más de cuatro décadas ayudan a salvar la vida, a reducir las secuelas de los bebés que nacen prematuramente o con bajo peso al nacer en Colombia, y que han sido reconocidos internacionalmente, es cada vez más difícil.

“Estamos muy sensibles porque en cuestión de pocos meses tuvimos ocho casos de ceguera que eran evitables. Para quienes trabajamos con el método madre canguro, esto es duro. Imagínese: ocho niños quedaron ciegos por causas que pudieron evitarse”, dice Nathalie Charpak,...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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