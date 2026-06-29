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¿Qué tiene que ver la salud de la boca con el cáncer, el corazón o los trasplantes? Mucho

¿Qué tiene que ver una caries con una cirugía de corazón abierto? ¿O una enfermedad de las encías con un trasplante o una quimioterapia? Mucho, porque la boca no está separada del resto del cuerpo. Aunque esa relación es ampliamente conocida por la medicina, en Colombia todavía son muy pocos los hospitales que la incorporan de forma sistemática en la atención de pacientes con enfermedades complejas.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
29 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Cómo una infección dental puede poner en riesgo una cirugía de corazón, un trasplante o una quimioterapia.
Cómo una infección dental puede poner en riesgo una cirugía de corazón, un trasplante o una quimioterapia.
Foto: GettyImages

A los pacientes hospitalizados en el Alma Máter de Antioquia todavía les sorprende un poco la visita de un odontólogo durante la ronda habitual de especialistas, porque, ¿qué podría tener que ver un odontólogo con la preparación para una cirugía de corazón abierto? ¿Qué relación puede tener la boca con el corazón?

“Mucha”, responde Ana María Hoyos, doctora en Estomatología y Patología Oral. “Si un paciente tiene restos radiculares, grandes caries, gingivitis o periodontitis, esa infección puede pasar fácilmente al torrente sanguíneo y...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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Atenas (06773)Hace 35 minutos
Interesante artículo y de un hecho q’ es innegable: la boca es una parte del todo q’ es el cuerpo humano y diaria/ en evidente riesgo a raíz de q’ es la zona más expuesta a los contagios y a efectos del medio ambiente, y no sin olvidar q’ la falta de higiene, como no lavarse las manos frecuente/, el desaseo bucal, más la regular o mala calidad de lo q’ ingerimos son factores de riesgo potencial. Atenas
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