¿Qué tiene que ver la salud de la boca con el cáncer, el corazón o los trasplantes? Mucho

Cómo una infección dental puede poner en riesgo una cirugía de corazón, un trasplante o una quimioterapia. Foto: GettyImages

A los pacientes hospitalizados en el Alma Máter de Antioquia todavía les sorprende un poco la visita de un odontólogo durante la ronda habitual de especialistas, porque, ¿qué podría tener que ver un odontólogo con la preparación para una cirugía de corazón abierto? ¿Qué relación puede tener la boca con el corazón?

“Mucha”, responde Ana María Hoyos, doctora en Estomatología y Patología Oral. “Si un paciente tiene restos radiculares, grandes caries, gingivitis o periodontitis, esa infección puede pasar fácilmente al torrente sanguíneo y...