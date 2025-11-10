Goli Ashwagandha, un suplemento fraudulento que puede afectar sus riñones

Este es el suplemento del que alerta el Invima. Foto: Tomado del Invima

Hace unos días, el Invima, instituto encargado de evaluar la eficacia y seguridad de los medicamentos, suplementos dietarios y cosméticos, emitió una alerta sanitaria para advertir sobre el peligro de consumir un suplemento dietario que se está haciendo popular en el país: Goli Colombia Ashwagandha.

De acuerdo con la entidad, este producto no cuenta con registro sanitario, que es el permiso que debe tener para poder ser comercializado. Al no tener este aval, “no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad y, condiciones de almacenamiento y transporte”, se lee en la alerta sanitaria.

Consumirlo, añade el Invima, podría generar una serie de problemas en la salud de los pacientes. Entre ellos, destaca:

• Problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, colitis ulcerosa, síntomas de apendicitis, palpitaciones elevadas, enfermedades cardiacas, nerviosismo, ansiedad y temblor.

• Problemas metabólicos como hipoglucemia (disminución niveles de azúcar en sangre) y problemas en la tiroides.

• Hipersensibilidad

• Insuficiencia renal aguda por riesgo de hipermagnesemia, retención de líquidos, edema localizado o generalizado, interacción con otros medicamentos.

• Daños en órganos como piel, riñones, hígado, óseo, endocrino

La recomendación del Invima es la misma que suele hacer en estos casos. Todos los consumidores deben comprobar que ese tipo de productos cuenten con el registro sanitario. Para saberlo, basta con entrar a este enlace y poner el nombre del artículo o del número del registro, si es que lo tiene.

Es una medida que se debe hacer con más frecuencia en caso de que se compren suplementos a través de redes sociales o de páginas web que no sean de farmacias reconocidas.

Si alguien esté ingiriendo Goli Colombia Ashwagandha, lo mejor, dice el Invima, es suspender su uso de manera inmediata. Si presenta efectos adversos, los puede reportar en este enlace. También aconseja acudir a servicios de salud.

