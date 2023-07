¡Ojo! Estos productos de Mutant Pharma son fraudulentos y ponen en riesgo su salud

Algunos de los productos que ese están vendiendo de manera fraudulenta. Foto: Tomado de Invima

Si usted es una persona que suele estar interesada en aumentar su masa muscular, es posible que se haya encontrado con publicidad de productos distribuidos por Mutan Pharma. Con frecuencia, los presentan como un camino para mejorar las condiciones físicas. Entre ellos, artículos orales e inyectables como testosterona. Pero tienen un problema: se están vendiendo de manera fraudulenta en el país. (Lea La cantidad de frutas y verduras que ahora la OMS recomienda consumir cada día)

Así lo advirtió el Invima en una alerta sanitaria en la que pide a la población no comprar este tipo de productos, pues puede poner en riesgo la salud de quienes los consumen. La sospecha nació de un reporte de reacción adversa en un centro hospitalario de Antioquia. Luego de recibirlo, establecieron que las etiquetas del artículo no tenían la información mínima que debería tener. Además, no precisaba quién era el fabricante.

Posteriormente, dice el Invima, se confirmó que esos productos no cuentan con registro sanitario. “De la revisión en la página web https://www.mutantpharma.info/ donde se promocionan estos medicamentos, se evidenció la venta y distribución de otros productos de administración por vía intravenosa y oral, los cuales tampoco cuentan con registro sanitario autorizado”, se lee en la alerta sanitaria.

Entre esos artículos están varios que, incluso, Mutan Pharma, comercializa por sus redes sociales: Blend 1, Blend 2, Boldenone 300, Deda 300, Masteron P 100 300, Primobolan 100, Sustanon 300, Test C 300, Test E 300, Test P 100, Trenbolone A 100, Trenbolone E 200, Winstrol 100 10ml, Cardarine 10, Clomifem 25, Arimidex 1, Clembuterol 0.60, Anadrol 50, Anavar 10, Cytomel 0,25, Dianabol 20, Halotestin 5, Novaldex 20, Proviron 25, Reductil 15, Turinabol 10 y Winstrol 10.

Para el Invima, ninguno de estos productos ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad y eficacia, por lo cual representan un riesgo para la salud. Además, añade, no se sabe cuál es su composición y las condiciones en las que los fabrican, almacenan y transportan.

Además, hace otra advertencia frente al uso de productos con hormonas como testosterona: “Agencias como la FDA, de EE.UU., han alertado sobre el uso de productos que contienen hormonas sintéticas relacionadas con la hormona masculina testosterona y esteroides anabólicos como el estanozol. Esto se debe a la gran cantidad de reportes de eventos adversos serios, que incluyen daño hepático, acné severo, perdida de cabello, estado de ánimo alterado, irritabilidad, comportamientos agresivos, depresión, entro otros. Estos productos también han sido asociados con reacciones que ponen en peligro la vida, como daño en el riñón, infarto de miocardio, embolia pulmonar y trombosis venosa profunda”.

Una de las recomendaciones del Invima es que cada vez que se adquiera un producto sospechoso, los usuarios verifiquen si tiene o no registro sanitario en este enlace.

