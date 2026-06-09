Ojo que lo que sabemos sobre los medicamentos para “perder peso” está cambiando rápidamente

Los especialistas piden tener precaución y la guía de un médico antes de tomar medicamentos como Ozempic. Foto: AFP - INDRANIL MUKHERJEE

Decenas de millones de personas de todo el mundo ahora toman medicamentos como el Ozempic, una especie de “experimento en tiempo real” que está ofreciendo muchos más datos. Ahora tenemos una idea más clara que nunca de sus efectos y de las dificultades que conlleva tomarlos.

“Normalmente, cuando aparece un nuevo medicamento, tenemos tiempo para aprender a utilizarlo”, dijo Melanie Jay, directora del Programa Integral sobre Obesidad de la NYU Langone, en una entrevista realizada el domingo en una conferencia de la Asociación Estadounidense de...