OMS alerta la falsificación de productos para adelgazar y tratar la diabetes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una nueva alerta luego de que se confirmara la falsificación de tres lotes OZEMPIC (semaglutida), un medicamento que se emplea en algunos países para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.

De acuerdo con la organización, los lotes se detectaron en Brasil, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en octubre de 2023, y en Estados Unidos en diciembre del mismo año. La empresa Novo Nordisk, encargada de fabricar el medicamento, confirmó que no produjo dichos lotes, y que estos “tergiversan su identidad y su fuente”.

“Nuestra Organización aconseja a los profesionales de la salud, los organismos de reglamentación y la población que estén atentos a la existencia de estos lotes falsificados de medicamentos. Las partes interesadas deben dejar de utilizar todo medicamento sospechoso e informar a las autoridades competentes”, indicó Yukiko Nakatani, subdirectora general de Acceso a Medicamentos Esenciales y Productos de Salud de la OMS.

Los medicamentos que contienen fármacos de la familia de la semaglutida, (como OZEMPIC), se recetan a personas con diabetes de tipo 2 para reducir su concentración de azúcar en la sangre. Estos fármacos también reducen el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. La mayoría de estos medicamentos se inyectan una vez a la semana, pero también se comercializan en forma de comprimidos que se toman a diario por vía oral. Debido a que se ha demostrado que, además de reducir el azúcar en la sangre, estos medicamentos inhiben el apetito, en algunos países se prescriben cada vez más para adelgazar.

De acuerdo con la OMS, consumir estos productos falsificados puede dañar la salud de las personas, pues si los medicamentos no contienen los componentes necesarios, pueden provocar complicaciones derivadas de la falta de control de los niveles de glucosa en sangre o del peso. “En otros casos, las inyecciones falsificadas contienen otro principio activo no declarado, por ejemplo insulina, lo que puede provocar una serie impredecible de riesgos o complicaciones para la salud”, menciona la OMS.

¿Cómo reconocer los medicamentos falsos de OZEMPIC?

Lo primero que recomienda la organización es adquirirlos con una receta de un médico autorizado y no de fuentes desconocidas o no verificadas, como las que se pueden encontrar en Internet. También, piden comprobar los números de lote y de serie. La OMS recomienda no distribuir, utilizar ni vender productos etiquetados con los números de lote que mencionan al final de este documento.

Otra recomendación es revisar muy bien la pluma, pues algunas de las que han falsificado, la escala sobresale de la pluma al ajustar la dosis. También piden revisar la calidad de la etiqueta, en los productos falsos normalmente no se adhieren bien a la pluma; y finalmente, buscar faltas de ortografía que puede estar en la parte frontal de la caja.