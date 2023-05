OMS anuncia el fin de la emergencia sanitaria mundial por viruela del mono

La emergencia sanitaria mundial por este virus se había declarado en julio del año pasado. Foto: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos

Este jueves 11 de mayo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que la viruela del mono, conocida oficialmente dentro de la organización como “mpox”, ya no constituye una emergencia sanitaria mundial.

“Ayer, el comité de emergencia para el mpox se reunió y me recomendó que el brote multinacional de mpox ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional”, indicó el director a través de una rueda de prensa en la mañana de este jueves.

“En los últimos 3 meses se han notificado casi un 90% menos de casos [de mpox] que en los tres meses anteriores. En particular, la labor de las organizaciones comunitarias, junto con las autoridades de salud pública, ha sido fundamental para informar a la población de los riesgos de la viruela símica, fomentar y apoyar el cambio de comportamiento y abogar por que el acceso a las pruebas, las vacunas y los tratamientos esté al alcance de los más necesitados”, agregó. (También puede leer: Presentan el primer “pangenoma” humano)

La agencia había declarado la enfermedad como una “emergencia de salud pública de interés internacional” (PHEIC, por sus siglas en inglés) en julio del año pasado. La OMS emplea ese término cuando se presenta el brote de una enfermedad, que esté afectando a más de un país.

“Debe tener un impacto serio en la salud pública y ser inusual e inesperado, con riesgo de expansión internacional. La decisión final sobre si habrá o no una emergencia de salud pública de interés internacional recae en el director general de la entidad”, agregó la entidad.

Adhanom Ghebreyesus enfatizó que, al igual que el anuncio que se hizo con el covid-19 hace unos días, esta nueva etapa no significa que la viruela símica haya desaparecido o que los países puedan bajar la guardia. Al contrario, la viruela del mono “sigue planteando importantes retos de salud pública que requieren una respuesta sólida, proactiva y sostenible”.

El virus, por ejemplo, sigue afectando a comunidades en varias regiones del mundo, como África “donde la transmisión aún no se comprende bien”, según el director de la OMS. Además, sigue habiendo un riesgo particular para las personas que viven con una infección por VIH no tratada, agregó. (Le puede interesar: Nació el primer bebé en Reino Unido con ADN de tres personas)

“Aunque el estigma ha sido una de las principales preocupaciones en la gestión de esta epidemia y sigue obstaculizando el acceso a la atención para la mpox, la temida reacción violenta contra las comunidades más afectadas no se ha materializado en gran medida”, indicó el director de la entidad.

En noviembre del año pasado, la organización tomó la decisión de cambiar el nombre de viruela del mono a “mpox” en todos los idiomas. Esto, porque el nombre de viruela del mono resultó en asociaciones racistas y estigmatizantes en algunas partes del mundo.

El director de la OMS reiteró que, si bien las emergencias por la viruela y el covid-19 terminaron, las oleadas de nuevos casos siguen siendo amenazas para las dos enfermedades. “Ambos virus siguen circulando y ambos siguen matando. Y aunque dos emergencias de salud pública han terminado en la última semana, cada día la OMS sigue respondiendo a más de 50 emergencias”, puntualizó.

