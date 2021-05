El director de la entidad aseguró que un grupo ejecutivo comunicará a los principales investigadores para reanudar los ensayos. La revista científica The Lancet, por su parte, pidió una segunda revisión del estudio donde se critica el uso del medicamento, usado para tratar a pacientes con malaria.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sorprendió en rueda de prensa al asegurar que habían tomado la decisión de reanudar los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina, un medicamento que es usado para tratar a los pacientes con lupus. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

"Sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, el grupo ejecutivo comunicará a los principales investigadores que pueden reanudar los ensayos con hidroxicloroquina", explicó el director. Los ensayos se habían detenido desde el 25 de mayo para realizar una revisión de seguridad. Para ese entonces, la revista científica, The Lancet, había publicado un estudio en el que concluía que el uso de la cloroquina o sus derivados, como la hidroxicloroquina, para tratar el COVID-19 era ineficaz e incluso nefasto.

Soumya Swaminathan, científico en jefe de la OMS, en la misma rueda de prensa aclaró que ahora están muy "confiados sobre el hecho de que no se han constatado diferencias en la mortalidad. Además, el grupo ejecutivo del ensayo Solidaridad, que representa a los países participantes, recibió esta recomendación y aprobó la continuación de todas las dimensiones de los ensayos, incluso sobre la hidroxicloroquina".

The Lancet pide segunda revisión del estudio sobre hidroxicloroquina

Antes de conocerse el anuncio sobre el regreso de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina, la revista científica The Lancet ya había hecho pública la petición de una nueva revisión en el estudio en el que advertía de los posibles efectos nefastos de este medicamento. (Puede leer: OMS suspende temporalmente los ensayos clínicos de hidroxicloroquina por seguridad)

La revista "alerta a los lectores sobre el hecho de que surgieron serias cuestiones científicas" sobre este estudio, por eso, varios de sus autores, promovieron una nueva auditoría. La advertencia fue publicada como una "expression of concern" ("expresión de preocupación"), un término empleado por las revistas científicas cuando un estudio plantea potencialmente un problema.

El estudio, publicado el 22 de mayo, se basa en los datos de 96.000 pacientes ingresados entre diciembre y abril en 671 hospitales del mundo. Compara la evolución de quienes recibieron este tratamiento y quienes no. Concluyó que esta molécula no solo no es beneficiosa contra el COVID-19, sino que además aumenta el riesgo de morir.

Pero The Lancet no ha sido la única revista prestigiosa que ha publicado un "expression of concern" durante la pandemia. Esta semana el New England Journal of Medicine (NEJM) lo hizo sobre un estudio realizado por el mismo equipo con las bases de datos de Surgisphere, sobre un vínculo entre la mortalidad del COVID-19 y las enfermedades cardíacas. (Le puede interesar: Minsalud retira recomendación de uso de hidroxicloroquina en tratamientos de COVID-19)

Gilbert Deray, doctor del hospital Pitié-Salpêtrière (Francia), asegura que las advertencias de The Lancet y del NEJM son "una señal de que ambos estudios están "en vías de retractación", lo que supondría un "desastre" para la reputación de estas prestigiosas revistas. Esto ilustra que el ritmo científico debe desconectarse del mediático. La emergencia de la pandemia no justifica estudios mediocres".

