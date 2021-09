OMS pide a los países ricos retrasar “vacunas de refuerzo”

Soumya Swaminathan, científica en jefe de la OMS, dijo que estaba “muy preocupada” de que algunos países estuvieran hablando de refuerzos mientras que los trabajadores de salud de primera línea en otros lugares seguían sin sus dos primeras dosis.

Ella habló en una actualización el miércoles sobre el progreso de COVAX, donde se anunció que se proyecta que la instalación suministre alrededor de 1.400 millones de dosis para fines de 2021, una reducción del 25 por ciento desde el pronóstico de julio.

Solo el 20 por ciento de las personas en los países de ingresos bajos y medianos bajos han recibido una primera dosis de la vacuna, en comparación con el 80 por ciento en los países de ingresos altos y medianos altos, según un comunicado conjunto de COVAX. A fines de agosto se había entregado un total de 230 millones de dosis a 139 países.

Varios países han comenzado a implementar una vacuna de refuerzo en poblaciones vulnerables, o están considerando hacerlo, incluidos Israel, EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania. “Nos preocupa mucho que algunos países estén hablando de refuerzos cuando no hay mucha evidencia de que las vacunas no protegen a las personas de enfermedades graves en este momento”, dijo Swaminathan. “Muchos, muchos otros trabajadores de primera línea y trabajadores de la salud en muchos países no han recibido su ciclo primario de inmunización”.

Dijo que el mundo seguía viendo alrededor de 4,5 millones de casos de COVID-19 a la semana y unas 10.000 muertes al día, y agregó: “Esto no es algo que debamos estar viendo 20 meses después de la pandemia”.

El día anterior, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que estaba “consternado” por los comentarios de una asociación de fabricantes de productos farmacéuticos de que los países del G7 tienen suficientes suministros de vacunas para cubrir por completo a todos los adultos y adolescentes y ofrecer inyecciones de refuerzo a los grupos en riesgo.

“No me quedaré callado cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacunas piensen que los pobres del mundo deberían estar satisfechos con las sobras”, dijo durante una conferencia de prensa.

Hizo un llamado a los países más ricos que estén considerando los refuerzos a que se mantengan al menos hasta fin de año “para permitir que cada país vacune al menos al 40 por ciento de su población”. “Las terceras dosis pueden ser necesarias para las poblaciones de mayor riesgo […] Pero por ahora, no queremos ver un uso generalizado de refuerzos para personas sanas que están completamente vacunadas”, agregó.

Seth Berkley, director ejecutivo de GAVI, la Alianza de Vacunas, dijo que la compra de dosis por parte de los países ricos, junto con los desafíos para aumentar la producción y los retrasos regulatorios en la aprobación de dos nuevas vacunas candidatas, habían llevado a un pronóstico de suministro más bajo.

Las 1.100 millones de dosis actualmente disponibles para la entrega entre ahora y el final del año estarían “sesgadas” hacia 92 países de menores ingresos que participan en el Compromiso de Mercado Avanzado, un mecanismo de financiación liderado por GAVI, según Berkley.

“Todavía creemos que podemos asegurar más dosis para 2021”, dijo, y agregó: “No podemos permitirnos más retrasos ... Por lo tanto, utilizaremos todos los medios disponibles para asegurarnos de que nuestros socios y partes interesadas coincidan con su compromiso público con COVAX con acción.”

Dijo que GAVI estaba pidiendo a los fabricantes que fueran transparentes sobre los programas de suministro y solicitando a los países con dosis suficientes para satisfacer la necesidad nacional que renunciaran a su lugar en las filas de los fabricantes.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., Destacó los beneficios de una tercera dosis, en una conferencia en línea, y dijo: “Podemos hacer ambas cosas: podemos hacer un programa de refuerzo al mismo tiempo que aumentar drásticamente las dosis van a países de ingresos bajos y medianos, razón por la cual nosotros [EE. UU.] ya hemos administrado más de 100 millones de dosis a 90 países y estaremos administrando 500 millones de dosis para cuando lleguemos a 2022″.