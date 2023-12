“Oposición tendrá garantías”: presidenta de comisión a donde va reforma a la salud

Senadora Martha Isabel Peralta, presidente de la comisión del Senado, a donde llegará la reforma a la salud. /Cortesía Foto: Cortesia

Aprobada la reforma a la salud en la plenaria, el Gobierno ya piensa en los siguientes dos debates en el Senado. Uno de ellos, el primero, tendrá que tramitarse en la Comisión Séptima de esa corporación.

Allí la presidenta, que es quien coordina, direcciona los debates y organiza las agendas, es la senadora Martha Isabel Peralta, una líder indígena wayuu, abogada y especialista en Derecho Ambiental, que dirige el Movimiento Indígena Social y Alternativo (MAIS) desde 2015. Peralta fue la protagonista en el Congreso de la reciente aprobación de la reforma pensional del Gobierno en sus primeros debates.

Ahora, y desde la mesa directiva de esa comisión (compuesta por 14 senadores), está a la espera del proyecto, que ha seguido desde la distancia con atención. En entrevista con El Espectador, Peralta muestra su apoyo a la reforma y asegura que habrá garantías para la oposición, aunque les pide no “boicotear” el debate.

¿Cómo vivió, desde la distancia, los debates en la Cámara?

Ha sido un debate largo, casi dos meses en plenaria de Cámara de Representantes. Realmente celebramos que por fin, ayer, 5 de diciembre, se haya podido aprobar el texto. Estamos muy atentos a revisar estos 133 artículos de manera juiciosa y con responsabilidad, para que los miembros de la Comisión Séptima podamos empezar a hacer el análisis y el debate con altura, con respeto y con mucha sensatez.

¿Qué tanto le gusta la reforma que salió y qué cosas cree que se podrían mejorar?

Se va a revisar juiciosamente todo el articulado. Se harán distintas audiencias, porque se tiene que seguir dialogando y concertando con la ciudadanía y con los distintos sectores. Pero en lo que he visto que algunos miembros de la Comisión han hecho más hincapié, es en revisar el artículo 42 (que estipulaba que la elección de los gerentes de hospitales públicos se tendría que hacer con criterios de meritocracia, pero que terminó cayéndose en plenaria) y todo lo que tiene que ver con el papel que van a tener las EPS y sus funciones.

Esos son temas que se discutirán y que vamos a ver qué se puede cambiar o revivir. También hay alrededor de 75 proposiciones de artículos que quedaron como constancia en el debate de la plenaria y que vamos a revisar con juicio para determinar qué se puede revivir o volver a plantear. Lo importante es que queremos que sea un debate juicioso y muy respetuoso. Aquí hay distintos partidos políticos, pero más allá de los números, si son de oposición o si son de gobierno, esta es una comisión que debate con argumentos.

¿Qué sigue para que el debate llegue a su Comisión?

Se está organizando la ponencia, porque la tienen que radicar. Tienen alrededor de 15 días para que se presente, según la Ley Quinta. En este tiempo, mi invitación a los senadores es que aprovechemos y estudiemos con profundidad el articulado, porque a veces llegan congresistas a hablar sobre lo que no está ahí en el articulado. Para que debatamos con diligencia, debemos revisar el proyecto y estudiarlo.

El Gobierno seguramente va a tener un afán, va a querer que se dé celeridad al trámite, ¿cómo se van a manejar esos tiempos en la Comisión?

Tuve una percepción en Cámara de que se estaba saboteando al trámite, algo que espero que no se presente en la Comisión ni en la plenaria del Senado. Independientemente del color político que tengamos, tenemos que estar a la altura de dar un debate. Si usted no está de acuerdo con algo, debate y argumenta por qué no está de acuerdo, pero no hay que entrar en esos intentos de romper el quórum o no asistir a los debates.

Generar dificultades para viciar el trámite, para que no alcance los cuatro debates, o para que no alcance a terminar de tramitarse el próximo 20 de julio en esta segunda legislatura, es lo que no compartiría. Y mi ética y mi moral como congresista no me permitirían a mí actuar de esta forma.

La oposición y los partidos independientes también señalaron en estos meses una falta de garantía en la Comisión Séptima y en la plenaria de la Cámara. ¿Qué garantías va a dar en la Comisión?

Los senadores de la Comisión saben que somos una mesa directiva garantista, y que, por supuesto, nosotros no podemos imponer ni obligar a algo que no se quiera. La oposición tendrá garantías. Hoy tenemos que pensar es en el reclamo de la ciudadanía, más allá de si compartimos o no un planteamiento del Gobierno.

Nosotros haremos todo nuestro esfuerzo para que este proyecto se convierta en ley de la República, pensando en la ciudadanía y pensando en que, aunque quien hace las leyes es el Congreso de la República, ese Congreso debe escuchar a su jefe, y su jefe es la ciudadanía. Entonces espero que no se desoriente el rumbo del proceso. Yo confío en muchos senadores que hoy tienen ese compromiso con el país, y con que nuestro sistema de salud también se mejore.

En la plenaria de la Cámara hubo un debate álgido por la consulta previa en pueblos indígenas. Siendo una líder indígena wayuú ¿le preocupa eso?

Hay algunos que siempre han sido opositores a que los pueblos indígenas tengamos nuestros derechos garantizados, y en estas circunstancias se convierten en los defensores del derecho fundamental a la consulta previa. Entonces hay veces donde uno ve la incoherencia y la falta de integridad en el debate y en la argumentación. No, los pueblos indígenas han tenido una ruta de concertación con el Gobierno Nacional.

Y sobre eso nosotros seguiremos avanzando con base en lo que se planteó en la Cámara y que está aprobado. Y, por supuesto, aquí los pueblos indígenas también tienen su agenda en salud, tienen EPS indígenas y sistemas de salud propios. Sabemos que esta reforma es necesaria.

¿Le preocupa el tema fiscal alrededor de la reforma a la salud?

La ley es clara. Dice que en cualquiera de los cuatro debates se puede presentar el concepto del Ministerio de Hacienda. Y como así lo puede presentar, también lo puede modificar en cualquiera de los debates.

Lo más irresponsable que podría hacer este Gobierno es que aprobemos una reforma a la salud que no cuente con la disponibilidad presupuestal y la estabilidad y la confianza financiera. Yo le pido a los colombianos que confíen en el Gobierno, que hoy no está buscando perjudicar un sistema de salud que, se ha visto, que no funciona. Y a cambiar eso es a donde nosotros queremos apostar, más allá de cualquier otro obstáculo, de cualquier otra limitación. Los que se oponen tienen por supuesto todos sus derechos, pero les pido que también demos el debate de cara al país.

¿Qué le diría a las personas que confían en este proyecto, y a quienes creen que esta no es la reforma a la salud que el país necesita?

A los que sí creen, agradecerles su respaldo y pedirles que sigamos resistiendo para que superemos estos dos trámites que faltan en el Senado. Que nos manden la mejor energía. Yo sé que todos ellos están pensando en el derecho fundamental a la salud, en cómo podemos avanzar en las dificultades que hoy atraviesa el personal de salud, los prestadores de la red pública y privada, el sistema en general.

A la oposición, yo la invito de manera muy respetuosa al diálogo, a la concertación, a la sensatez, y a que esto no se convierta en un tema de color político. Tenemos que encontrar una solución para la gente, para esa persona a la que hoy le niegan una pastilla o unos medicamentos, que le cancelan las citas o que no se las programan, que tiene que esperar meses y meses. Necesitamos cambiar eso, necesitamos un sistema de salud que cuide las vidas, un sistema preventivo.

Usted fue clave en la aprobación de la reforma pensional, ¿cree que la reforma a la salud será igual de dura?

Yo pensé que la reforma pensional iba a salir relativamente rápido de la plenaria, pero aún estamos esperando el anuncio y todavía no se hace. Creo que el escenario para el de la salud vivirá lo mismo: algo más complejo en plenaria que en la misma comisión. En la comisión somos 14 senadores, donde el debate se hace más personalizado y profundo, mientras en la plenaria estamos todos los senadores, se vuelve más amplio y complejo. La dinámica va a depender mucho de la ayuda del gobierno, de nuestros aliados y de la bancada del Pacto Histórico en las motivaciones, en la explicación y en la argumentación del proyecto.