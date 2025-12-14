OPS pide reforzar vacunación ante repunte de influenza A(H3N2)

El Ministerio de Salud recordó que la vacuna de influenza es gratis para algunas personas, entre ellas los niños menores de dos años. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el aumento de la circulación del virus de influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1), en varias regiones del mundo, por lo que pidió a los países reforzar la vigilancia epidemiológica y acelerar la vacunación, especialmente en adultos mayores y personas con factores de riesgo. La advertencia llega ante la posibilidad de una temporada respiratoria más temprana o intensa, especialmente en el hemisferio norte, durante 2025 y 2026.

Según la OPS, el subclado K se ha expandido con rapidez en Europa y en varios países de Asia, donde ya representa una proporción significativa de los virus A(H3N2) analizados. Por otro lado, mientras que en Estados Unidos y Canadá se observa un aumento de casos, en América del Sur aún no se registra una circulación similar, de acuerdo con el más reciente reporte de la organización y los datos disponibles en la plataforma de la Iniciativa Global para Compartir todos los Datos de la Gripe (GISAID, por sus siglas en inglés).

En todo caso, las medidas básicas de prevención siguen siendo claves. La OPS subrayó la importancia de la vacunación contra la influenza estacional, sobre todo para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y otros grupos con mayor riesgo de complicaciones. “Proteger a estas poblaciones también reduce la presión sobre los servicios de hospitalización”, apuntó.

La OPS también instó a tratar oportunamente los casos, así como preparar los servicios de salud ante la posible actividad temprana o más intensa de enfermedades respiratorias. En el caso del subclado K, aclaró la organización, su evolución genética forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional.

“Aunque la evidencia sobre la efectividad de la vacuna de esta temporada aún es limitada, datos preliminares de Europa indican que la vacunación ofrece una protección parecida a los años anteriores frente a la enfermedad grave, incluyendo la hospitalización”.

Puntualmente, en Colombia, a donde aún no habría llegado el virus, el Ministerio de Salud buscó dar un parte de tranquilidad, informando que la vacuna de influenza aplicada este año protege contra H3N2.

La cartera recordó que los adultos mayores de 60 años, los niños menores de dos años, las mujeres gestantes, las personas con enfermedades de base y el talento humano en salud pueden vacunarse gratis. La vacunación debe realizarse cada año en alguno de los puntos habilitados a lo largo de todo el país.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺