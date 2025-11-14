Nueva EPS tendría un nuevo agente interventor: Luis Óscar Gálvez

Nueva EPS se encuentra intervenida desde abril de 2024. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Nueva EPS podría tener un nuevo cambio de agente interventor: Luis Óscar Gálvez, quien actualmente desempeña este cargo pero en la EPS Savia Salud, llegaría a la entidad con más afiliados en Colombia. Aunque aún no está confirmado, fuentes de la Superintendencia de Salud le dijeron a El Espectador que es casi un hecho la llegada Gálvez, tras la salida de la actual interventora Gloria Libia Polanía.

Todo indica que Polanía habría presentado su carta de renuncia después de casi tres meses en el cargo. La agente había llegado a Nueva EPS en agosto, tras la salida de Bernardo Camacho, y después de desempeñarse como interventora de Coosalud.

(Lea: ¿Qué implica que el Gobierno se convierta en el mayor accionista de Nueva EPS?)

A mediados de octubre, se habló de una posible renuncia de Polanía a su cargo. Sin embargo, en ese momento la Nueva EPS desmintió la noticia y dijo que continuaba ejerciendo sus funciones asignadas por la Supersalud, en estricto cumplimiento de la ley.

Ahora, algunas personas como el representante a la cámara Andrés Forero, afirman la salida de Polanía y la llegada de Gálvez, quien tiene una amplia experiencia en el sector de la salud: actualmente es interventor en una de las EPS más importantes de Antioquia (Savia Salud), también ha ocupado el mismo cargo en instituciones como el Hospital Departamental de Villavicencio, el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente de Bogotá.

Sin embargo, en 2019, cuando estuvo en el hospital de Villavicencio, la Procuraduría General de la Nación denunció presuntos malos manejos administrativos y financieros. En sus informes, el ente de control concluyó que la intervención no había solucionado los problemas de la entidad. Entre los hallazgos de la Procuraduría se encontraron presuntas irregularidades en las modificaciones del estatuto interno de contratación.

El concejal de Bogotá, Fernando López, también cuestionó hace unos años su llegada a la Subred Centro Oriente de Bogotá, pues recordó que en su gestión como interventor del Hospital Julio Méndez Barreneche se denunciaron posibles ocultamientos de información crítica. Los señalamientos fueron desmentidos por Gálvez en su momento.

Cabe resaltar que, la Nueva EPS, con cerca de 12 millones de afiliados, se encuentra intervenida desde el 3 de abril de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺