Otra orden de la Corte Constitucional al Minsalud, esta vez sobre pagos y medicamentos

Este 25 de agosto, la Corte Constitucional emitió un nuevo comunicado sobre la expedición de un Auto en el que el que le da otra orden al Ministerio de Salud. Como se lee en el documento, le pide “informar sobre los resultados y avances alcanzados para un desembolso más ágil, especialmente, por parte de las EPS a sus prestadores”.

A lo que se refiere es que con ese auto ( 1175 de 2025) llegó a un par de conclusiones que muestran que, a la hora de hablar de flujo de recursos en el sistema, no todo está marchando bien.

En términos más detalladas, lo que hizo la Corte esta vez fue verificar si se estaba cumpliendo otro auto (2882 de 2023), “relacionado con el componente de impacto en la oportunidad del flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la actual cartera de salud”.

Al hacerlo, declaró que se están presentando dos niveles de incumplimiento. Al primero lo catalogó como “bajo” y al segundo como “medio”. Respecto a la primera categoría, la Corte señala que hay un bajo cumplimeinto en varias cosas: en el mecanismo para agilizar el desembolso de los recursos, en el desarrollo del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, en el pago de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final y en la entrega de informes cuatrimestrales. Para el alto tribunal no hay resultados que “permitieran evidenciar que se va a superar la problemática”.

Como señala en el comunicado, halló que, respecto al giro directo (que es el dinero que desembolsa el Gobierno directamente a las clínicas y hospitales, sin que pase por las EPS), ha habido “múltiples alertas comunicadas por diferentes fuentes del sector, las cuales dan cuenta de una problemática estructural que ha ido forjando una crisis generalizada en el sistema de salud”.

Otra muestra de que hay un bajo cumplimento es que aún “no se ha culminado el pago de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final”, que es un acuerdo que se firmó durante el gobierno de Iván Duque para subsanar las deudas del sistema.

“La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, evidenció que, en el régimen contributivo, la Adres suscribió más de mil contratos de transacción, pero aun así no se ejecutaron los ‘$368 mil millones aprobados’, referidos por la cartera de salud en el 2022. Al transcurrir aproximadamente un año y medio se pagó menos del 50 % del dinero mencionado”.

Además, la Corte halló que la herramienta informática que permitirá sistematizar las alertas que emitan diferentes actores sobre desabastecimiento de medicamentos aún no se ha desarrollado.

Por otra parte, respecto al “cumplimento medio” la Corte se refiere a que sí ha habido resultados en el saneamiento de las deudas del Acuerdo de Punto Final en un grupo de EPS: las del régimen subsidiado.

Ante eso, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud, “adoptar las medidas necesarias para cumplir con la orden vigesimocuarta de la Sentencia T-760 de 2008″.

Le pide que informe varias cosas, entre ellas, “el progreso que se alcance para un desembolso más ágil por parte de las EPS de conformidad con la implementación del Decreto 489 de 2024″, y ”las actividades que desplegará para culminar el desarrollo del sistema de monitoreo de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos y el estado actual de la cartera en el marco del APF en relación con las EPS del régimen subsidiado". Para este último punto le da un mes de plazo.

Así mismo le pide a la Adres (el “banco” del sistema) que “reporte información concerniente a los contratos de transacción pendientes de suscribir en el marco del Acuerdo de Punto Final”.

Específicamente, le solicita que le envíe un listado actualizado con el valor de cada contrato, la fecha desde la cual están pendientes y las acciones concretas que ha adelantado para su formalización.

En este enlace se pueden leer los detalles de la decisión.

