Ozempic podría tener efectos inesperados sobre la obesidad, advierten científicos

Para la revista, sería un error pensar que la expansión de los GLP-1, por sí sola, resolverá la epidemia de obesidad. /Indranil MUKHERJEE / AFP. Foto: AFP - INDRANIL MUKHERJEE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Science, una de las revistas científicas más importantes del mundo, publicó esta semana un editorial que está dando mucho de qué hablar. En su texto abordan una de las mayores transformaciones en salud de las últimas décadas: las farmacoterapias con agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). Se refieren a medicamentos como Ozempic, que han cambiado la manera en que tratamos la obesidad a nivel global.

Pero los autores advierten justamente que esta revolución médica también puede traer consecuencias no previstas. Desde nuevas desigualdades en el acceso hasta una transformación de las industrias farmacéuticas, alimentarias y del bienestar.

El editorial lo firman Luc L. Hagenaars y Laura A. Schmidt. Recuerdan que ya la Organización Mundial de la Salud publicó las primeras directrices mundiales que recomiendan el uso de GLP-1 para el tratamiento de la obesidad, poniendo el énfasis, entre otras cosas, en dos cosas. En primer lugar, no olvidar que la obesidad es un problema que tiene sus causas profundas en el entorno alimentario con el que convive la gente. Es decir, no se trata de una enfermedad que pueda resolverse solo con medicamentos.

En segundo lugar, la OMS plantea que debe garantizarse un acceso equitativo a estos nuevos tratamientos, de manera que su disponibilidad no quede restringida.

Pero para los autores del editorial, justamente estas dos condiciones chocan con un panorama en el que los intereses comerciales están adquiriendo cada vez más peso.

Los autores recuerdan que las compañías farmacéuticas que producen los GLP-1, las empresas alimentarias que buscan adaptarse a la llegada de estos medicamentos y las compañías de bienestar que han construido nuevos servicios alrededor de ellos están compitiendo por un mercado que crece rápidamente. Y, advierten, esa competencia puede terminar dificultando tanto el acceso equitativo a los medicamentos como los esfuerzos para transformar el entorno alimentario que contribuye a la obesidad.

“Los líderes del mercado de GLP-1, Eli Lilly y Novo Nordisk, promueven un enfoque biomédico de la obesidad como una enfermedad crónica y recurrente”, se lee en el editorial.

Mientras tanto, dicen, la industria alimentaria también estaría adaptándose a la expansión de estos medicamentos y al cambio en los hábitos de consumo que pueden provocar. Los autores señalan que algunas empresas están presentando sus productos como “alimentos funcionales” dirigidos a un estilo de vida asociado con los GLP-1, mientras que otras podrían aprovechar la reducción del apetito para modificar el tamaño, la textura o la composición de sus productos. El riesgo, advierten, es que la industria convierta las preocupaciones de salud pública en una nueva oportunidad de mercado, en lugar de contribuir a transformar el entorno alimentario que favorece la obesidad.

Para la revista, sería un error pensar que la expansión de los GLP-1, por sí sola, resolverá la epidemia de obesidad. Los autores sostienen que el potencial de estos medicamentos para mejorar la salud pública solo podrá aprovecharse si se acompaña de políticas que garanticen un acceso equitativo y, al mismo tiempo, de medidas dirigidas a transformar los entornos alimentarios que contribuyen al problema.

De lo contrario, advierte la revista, la llamada “era Ozempic” podría terminar fortaleciendo los intereses comerciales de las industrias farmacéuticas, alimentarias y del bienestar, mientras deja en segundo plano la prevención y las causas estructurales de la obesidad.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺