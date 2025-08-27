No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Salud

Pacientes advierten riesgo en negociación de medicamentos entre EPS y laboratorios

Pacientes Colombia, que agrupa a 200 organizaciones en el país, advirtió que la nueva negociación de medicamentos entre EPS intervenidas y laboratorios podría derivar en caos en la entrega de tratamientos, afectando la continuidad y la adherencia de miles de pacientes.

Redacción Salud
27 de agosto de 2025 - 05:40 p. m.
Imagen de referencia. En un pronunciamiento público, la organización señaló que aunque reconoce el esfuerzo del Gobierno por optimizar el gasto en salud, la Resolución 35379 de 2025 carece de una implementación organizada y de garantías para los usuarios.
Imagen de referencia. En un pronunciamiento público, la organización señaló que aunque reconoce el esfuerzo del Gobierno por optimizar el gasto en salud, la Resolución 35379 de 2025 carece de una implementación organizada y de garantías para los usuarios.
Foto: Clínica Colombia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La organización Pacientes Colombia, que reúne a 200 colectivos en todo el país, advirtió una posible crisis en la entrega de medicamentos a raíz del proceso de negociación conjunta establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El mecanismo, diseñado para que nueve EPS bajo medida de intervención negocien directamente con laboratorios farmacéuticos, es visto por los pacientes como un riesgo de desabastecimiento y de interrupción de tratamientos.

En un pronunciamiento público, la organización señaló que aunque reconoce el esfuerzo del Gobierno por optimizar el gasto en salud, la Resolución 35379 de 2025 carece de una implementación organizada y de garantías para los usuarios. Según Pacientes Colombia, la metodología no asegura la dispensación efectiva de medicamentos, lo que podría generar barreras en la adherencia y continuidad de las terapias.

Vínculos relacionados

Pacientes alertan riesgos en negociación de medicamentos entre EPS y laboratorios
EPS tienen deudas por 29,6 billones en primer semestre de 2025: Así Vamos en Salud
Fomag responde a acusaciones de un supuesto déficit y de riesgo en pensión de maestros

Riesgos financieros y de logística

La organización subrayó que las EPS intervenidas, responsables de participar en las negociaciones, atraviesan serios problemas de flujo de caja y arrastran deudas que comprometen su capacidad de pago. En ese contexto, la incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos aumenta el riesgo de que los medicamentos no lleguen a los pacientes de manera oportuna.

Además, cuestionó que la industria farmacéutica no tiene experiencia ni capacidad instalada para asumir la dispensación directa a pacientes. Los gremios del sector han expresado dudas sobre el rol y la remuneración de las gestoras farmacéuticas, históricamente encargadas de garantizar la distribución de los tratamientos.

Otro de los puntos críticos señalados es la fragmentación del modelo. Al permitir que cada EPS negocie con laboratorios de manera independiente, no queda claro quién centralizará la entrega de medicamentos. Esto, advirtió la organización, podría afectar de forma particular a los pacientes polimedicados, que requieren varios tratamientos de manera simultánea y coordinada.

También se alertó sobre una posible afectación a la autonomía médica. Si en las negociaciones conjuntas se incluyen únicamente tratamientos que cumplen con especificaciones técnicas definidas por la SIC, existe el riesgo de que un médico formule un medicamento y el paciente reciba otro diferente, con consecuencias sobre la eficacia de la terapia.

Llamado a un proceso más ordenado

“Desde Pacientes Colombia, hacemos un llamado urgente a todas las partes implicadas, incluido el Comité para el Seguimiento y Ejecución del Acuerdo de Negociación Conjunta de Tecnologías Sanitarias, para que establezcan un proceso más ordenado, transparente y participativo”, señaló Denis Silva, vocero de la organización, en un comunicado compartido este 27 de agosto.

El movimiento insistió en que la prioridad debe ser proteger la cobertura y garantizar el acceso ininterrumpido a los tratamientos. “La verdadera y única causa de la falta de medicamentos en el país es la escasez de recursos”, puntualizó Silva.

La alerta se suma a la tensión que atraviesa el sistema de salud. En paralelo a esta nueva política de negociación, informes financieros muestran que las EPS acumulan deudas por más de 29 billones de pesos y un patrimonio negativo que compromete su viabilidad.

En ese escenario, Pacientes Colombia insisten en que el cambio de reglas en la compra de medicamentos, en vez de generar ahorros, podría traducirse en mayor incertidumbre y en un impacto directo sobre quienes dependen de tratamientos continuos para preservar su salud.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Colombia hoy

Colombia hoy

Pacientes Colombia

Medicamentos hoy

Medicamentos

Dispensación de medicamentos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar