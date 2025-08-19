No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Salud
Para algunos pacientes sin habla, su “voz interior” pronto podría ser escuchada

Un grupo de científicos descifró con éxito no solo las palabras que las personas intentaban decir, sino también las que simplemente imaginaban decir. ¿Qué implica para pacientes que no pueden comunicarse?

Carl Zimmer / The New York Times
19 de agosto de 2025 - 05:39 p. m.
Casey Harrell, paciente con ELA, que ha sido voluntario en los estudios de BrainGate2.
Foto: NYT - Ian C. Bates

Durante décadas, los neuroingenieros han soñado con ayudar a las personas que han quedado aisladas del mundo del lenguaje.

Una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, debilita los músculos de las vías respiratorias. Un derrame cerebral puede matar las neuronas que normalmente transmiten las órdenes para hablar. Tal vez, al implantar electrodos, los científicos podrían registrar...

Por Carl Zimmer / The New York Times

