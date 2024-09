Paro camionero: las EPS lanzan un plan de contingencia en el sistema de salud

Transportadores protestan y bloquean vías en Bogotá, por el alza del combustible ACPM. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El paro camionero ha tenido un impacto en la garantía de los servicios de salud, como lo han venido advirtiendo entidades como el Ministerio de Salud, las farmaceúticas y las EPS. Este último sector, agremiado en Acemi (del régimen contributivo) anunció este jueves el lanzamiento de un plan de contingencia “para mitigar y prevenir mayores impactos y cuidar la vida y la salud de sus afiliados”.

“Desde Acemi hacemos un llamado al gobierno y los transportadores para habilitar corredores humanitarios que permitan el paso de ambulancias y transporte de pacientes, profesionales de la salud e insumos médicos, medicamentos y oxígeno”, reiteran desde ese gremio. Entre las acciones del plan, las EPS dicen estar comunicándose con las Secretarías de Salud en el territorio nacional, “con el objetivo de cumplir con la ruta de atención que requieren los pacientes”. Además, y ante la imposibilidad para algunos usuarios de llegar a su sitio de atención en salud, las EPS se están comprometiendo a reforzar la teleconsulta.

En esa misma línea, las EPS agremiadas en Acemi aseguran estar trabajando en la priorización de “los canales telefónicos y virtuales para resolver los requerimientos de todas las personas protegidas por el sistema de salud”. Finalmente, “y en la medida que lo permitan las condiciones de cada entidad, se debería extender el horario de atención en canales telefónicos y digitales. Particularmente para reprogramación de citas”

Ya son varias las entidades en el sector salud que están alertando sobre el impacto del paro camionero en el sistema. La última en hacerlo fue la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF), que emitió un comunicado en que aseguran que la carga de medicamentos y la operación de plantas farmacéuticas se ha visto afectada por los bloqueos en el marco del paro camionero y de transportadores. “Con preocupación encontramos que aproximadamente el 30 % de las cargas de medicamentos que deben llegar a estos centros de acopio no han podido hacerlo debido a esta situación”, aseguró Clara Rodríguez, su directora.

Además, la asociación informó que “las plantas farmacéuticas que están alrededor de Bogotá, que son cinco, no han podido operar desde hace dos días porque los trabajadores no han podido llegar a su lugar de trabajo”. Este jueves se cumplen cuatro días de protestas en el marco del paro de transportadores y no ha sido posible llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los gremios.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺