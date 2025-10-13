Bailar, cantar o jugar: las formas inesperadas de rejuvenecer el cerebro

Actividades creativas, como la danza, podrían tener un rol fundamental en "frenar" el envejecimiento del cerebro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Detener” el envejecimiento ha sido (y sigue siendo) una promesa a la que la humanidad ha destinado inmensos recursos. No solo desde la ciencia cosmética, empeñada en hallar fórmulas químicas que frenen las arrugas del tiempo, sino también desde el arte, donde el deseo de “vencer” la vejez ha inspirado historias en el cine, la literatura y el teatro. El paso de los años tiene ciertamente un efecto indiscutible en el cuerpo, aunque quizá no de la forma “lineal” o “cronológica” que nos ha obsesionado tanto.

La edad biológica, como la llama el...