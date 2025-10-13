Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bailar, cantar o jugar: las formas inesperadas de rejuvenecer el cerebro

Un grupo de científicos latinoamericanos descubrió que la creatividad puede ser más que una expresión artística: podría ser una herramienta biológica capaz de desacelerar el envejecimiento del cerebro.

Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
13 de octubre de 2025 - 04:00 p. m.
Actividades creativas, como la danza, podrían tener un rol fundamental en "frenar" el envejecimiento del cerebro.
Actividades creativas, como la danza, podrían tener un rol fundamental en "frenar" el envejecimiento del cerebro.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Detener” el envejecimiento ha sido (y sigue siendo) una promesa a la que la humanidad ha destinado inmensos recursos. No solo desde la ciencia cosmética, empeñada en hallar fórmulas químicas que frenen las arrugas del tiempo, sino también desde el arte, donde el deseo de “vencer” la vejez ha inspirado historias en el cine, la literatura y el teatro. El paso de los años tiene ciertamente un efecto indiscutible en el cuerpo, aunque quizá no de la forma “lineal” o “cronológica” que nos ha obsesionado tanto.

La edad biológica, como la llama el...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Salud

Cerebro

Envejecimiento del cerebro

Creatividad

Salud del cerebro

Baile

Videojuegos

Música

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.