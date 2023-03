Perros mapache con coronavirus: la nueva pista sobre los orígenes de la pandemia

Un equipo de investigadores publica en la revista estadounidense de periodismo The Atlantic el resumen de una serie de datos que apuntarían a que los perros mapache del mercado de Wuhan en China (criados para comerciar con sus pieles), podrían haber portado el virus SARS-CoV-2 y posiblemente propagarlo a finales de 2019. Los hallazgos no han sido publicados en una revista científica y no demuestran que la pandemia comenzó en animales, pero si podrían ser una gran pista.