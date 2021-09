Pese a inequidad en vacunas y oposición de expertos, EEUU insiste en tercera dosis

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ignoró el viernes a su propio panel de expertos para respaldar la administración de una dosis de refuerzo de la vacuna anticovid de Pfizer en personas que tienen una alta exposición al virus debido a sus trabajos.

El jueves por la noche, un comité de los CDC se negó a incluir a esta población, que comprende a profesores o empleados de supermercados, entre los beneficiarios de la dosis de refuerzo, pero la directora de la institución, Rochelle Walensky, se pronunció en contra de esa resolución, una decisión poco común.

(Puede leer: La OMS pide una moratoria de la tercera dosis de la vacuna)

“Durante una pandemia, incluso en condiciones de incertidumbre, debemos tomar medidas que creemos serán las más beneficiosas”, dijo en un comunicado, recordando que los CDC deben basarse en “datos complejos y, a menudo, imperfectos”. Una tercera dosis para “personas con alto riesgo de contraer la enfermedad”, especialmente debido a su trabajo, así como para otras poblaciones en riesgo, como los ancianos, es “la mejor manera de atender las necesidades de la nación en el terreno de la salud pública”, añadió Walensky.

Esta dosis de refuerzo será entonces recomendada para personas de 65 años o más, así como para aquellas de entre 18 y 64 años con factores de riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad.

La decisión se toma en medio de varios debates sobre inequidad en el acceso a las vacunas y la opinión de expertos, como el panel del CDC, que no creen necesaria (al menos por ahora) una tercera dosis para todas las poblaciones.

Lea: En América Latina habrá brotes de coronavirus hasta “bien entrado” 2022: OPS

Por ejemplo, esta fue la conclusión en un artículo de opinión publicado por un grupo internacional de científicos en la revista The Lancet, a principios de la semana pasada: “La persona promedio aún no necesita un refuerzo de COVID-19. Incluso en poblaciones con tasas de vacunación bastante altas, los no vacunados siguen siendo los principales impulsores de la transmisión”.

Los expertos revisaron los estudios sobre el rendimiento de las vacunas y concluyeron que las inyecciones funcionan bien a pesar de la variante delta extra contagiosa, especialmente contra la enfermedad grave.

Por otra parte, la desigualdad en la vacunación entre países es tan alta, que para finales de agosto, cerca del 60 % de las personas en países de ingresos altos habían recibido al menos una dosis contra el COVID-19, en los países de bajos ingresos la cifra alcanzaba tan solo el 1 %.

(Le recomendamos: El debate detrás de la tercera dosis al que ahora también se suma Colombia)

En América Latina y el Caribe, por no ir muy lejos, Haití recibió su primer lote de vacunas hasta el pasado 15 de julio. Eran 500.000 para una población de más de 11 millones de personas.

Sin embargo, la decisión ya fue tomada y el miércoles, la Agencia de Medicamentos (FDA) anunció la autorización de emergencia de esta dosis de refuerzo para los mayores de 65 años y la población en situación de “riesgo”.

(Lea: En estos casos Colombia permitirá combinar terceras dosis con Pfizer y Moderna)

En Colombia, el comité asesor de vacunas aprobó, por el momento, la tercera dosis para personas inmunosuprimidas y mayores de 65 años seis meses después de completar el esquema de vacunación.