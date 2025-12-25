Pese al llamado de autoridades, hay, al 25 de diciembre, 825 lesionados por pólvora

Imagen de la "guerra de pólvora" en el barrio La Perseverancia de Bogotá. Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque diferentes autoridades de salud en todo Colombia han hecho campañas y esfuerzos para que no se use pólvora en esta temporada navideña, el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) muestra que aún hay un camino largo por recorrer: de acuerdo con las cifras emitidas en la tarde de este 25 de diciembre, ya se han presentado 825 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional.

Lo más preocupante es que un buen porcentaje de los casos que se han presentado corresponden a menores de edad. En total, dice el INS, han registrado 267 casos de menores de 18 años lesionados por pólvora. 29 de ellos se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol.

(Lea Revelan los mapas más detallados del genoma humano: es “un esfuerzo histórico”)

Por fortuna, hasta el momento en el que se escribe este artículo, nadie ha muerto en Colombia por culpa de la manipulación de la pólvora.

Los 5 departamentos y distritos capitales con más casos son: Antioquia, con 119 casos; Bogotá, con 70 casos; Norte Santander, con 48 casos; Cauca, con 45; y Atlántico, con 42 casos.

(Lea ¡Mi doctor también está usando ChatGPT!)

La lista la completa Cundinamarca, 41 casos; Barranquilla, con 36 casos; Nariño, con 31 casos; Valle del Cauca, con 30 casos; Cali, con 27 casos; Santander con 27 casos; Córdoba, con 26; Caldas, con 26; Tolima, con 26; Cesar, con 26; Huila, con 24; Magdalena, con 24; Boyacá, con 22; Bolívar, con 16; Quindío, con 15; Risaralda, con 14; Meta, con 14; Cartagena, con 13; Sucre, con 10; Buenaventura, con 10; Arauca, con 8; Casanare, con 7; Putumayo, con 6; Chocó, con 6; La Guajira, con 5; Santa Marta, con 4; Guaviare, con 3; Caquetá, con 1 caso, al igual que Amazonas y San Andrés.

Según el último informe del INS, el principal tipo de lesión es la quemadura (88,8 %), seguido de la laceración (55,2 %).

“Los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes (31,3 %), seguidos de otros (20,6 %) y de los voladores (17,8 %)”, asegura el instituto.

Este escenario representa una variación de 5% frente a la situación que ocurrió en el 2025 en el mismo período.

El llamado, tanto del INS, como de las Secretarías de Salud, es que cese el uso de pólvora en estas festividades y, sobre todo, que mantengan a los menores de edad lejos de la utilización de ese tipo de artefactos.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺