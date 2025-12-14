Colombia restringe la importación de jamón desde España por brote de peste porcina africana

GRAFCAT5457. BARCELONA (ESPAÑA), 05/12/2025.-Agentes Rurales refuerzan la señalización en los espacios naturales para contener la peste porcina africana, este viernes en que la Generalitat ha ampliado la prohibición de acceder al medio natural en los 91 municipios integrados en la zona de riesgo de peste porcina, donde los establecimientos comerciales como restaurantes y centros deportivos deberán tener un sistema de desinfección de vehículos.EFE/ Enric Fontcuberta ***POOL*** Foto: EFE - Enric Fontcuberta

El 26 de noviembre, científicos de los servicios veterinarios de la Generalitat de Cataluña encontraron dos jabalíes silvestres muertos en los alrededores del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la zona de Bellaterra. Sin saberlo, estaban presenciando el regreso a España de una peligrosa enfermedad que hoy ha obligado a países como Colombia (a más de 8.000 kilómetros) a tomar medidas.

Los científicos la conocen como peste porcina africana (PPA), y su primera descripción data de hace más de un siglo. Fue realizada en 1921 por...