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Pesticidas en la vida diaria: dónde están y cómo reducir la exposición

Aunque muchas personas creen que no usan pesticidas, lo cierto es que están presentes en alimentos, productos del hogar y hasta en el cuidado de mascotas. La evidencia científica aún no define un nivel seguro de exposición, pero sí ha encontrado vínculos con distintos problemas de salud. Ante este panorama, expertos recomiendan medidas prácticas para reducir el contacto en la vida cotidiana, sin caer en alarmismos ni cambios extremos.

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Allyson Chiu / The New York Times
06 de abril de 2026 - 08:08 p. m.
Algunas investigaciones, sobre todo en quienes viven cerca de zonas agrícolas, muestran también que las personas expuestas a ciertos pesticidas durante el embarazo tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones.
Algunas investigaciones, sobre todo en quienes viven cerca de zonas agrícolas, muestran también que las personas expuestas a ciertos pesticidas durante el embarazo tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones.
Foto: Creative Commons

Cuando Melissa Furlong, investigadora de salud medioambiental de la Universidad de Arizona, pregunta a la gente si utiliza pesticidas, con frecuencia le responden que no. Muchos piensan que estos productos químicos son los tratamientos fuertes para las infestaciones domésticas o de uso agrícola.

Pero la gente suele entrar en contacto con los pesticidas en la vida cotidiana sin darse cuenta. Los insecticidas domésticos, los tratamientos para el césped y los repelentes de pulgas y garrapatas para mascotas pueden ser fuentes de exposición....

Por Allyson Chiu / The New York Times

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