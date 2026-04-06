Pesticidas en la vida diaria: dónde están y cómo reducir la exposición

Algunas investigaciones, sobre todo en quienes viven cerca de zonas agrícolas, muestran también que las personas expuestas a ciertos pesticidas durante el embarazo tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones. Foto: Creative Commons

Cuando Melissa Furlong, investigadora de salud medioambiental de la Universidad de Arizona, pregunta a la gente si utiliza pesticidas, con frecuencia le responden que no. Muchos piensan que estos productos químicos son los tratamientos fuertes para las infestaciones domésticas o de uso agrícola.

Pero la gente suele entrar en contacto con los pesticidas en la vida cotidiana sin darse cuenta. Los insecticidas domésticos, los tratamientos para el césped y los repelentes de pulgas y garrapatas para mascotas pueden ser fuentes de exposición....