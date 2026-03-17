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¿Petro sí va a liquidar EPS? Hay especulación, muchas preguntas y preocupación

El presidente Gustavo Petro planteó liquidar EPS para que sus usuarios pasen a Nueva EPS y ha causado mucha incertidumbre y una oleada de reacciones. Aquí hay varios puntos para entender si es buena o mala idea y qué consecuencias podría generar ese supuesto plan.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
17 de marzo de 2026 - 08:24 p. m.
El presidente Gustavo Petro dijo que buscaba liquidar EPS, pero no ha sido claro sobre su plan.
El presidente Gustavo Petro dijo que buscaba liquidar EPS, pero no ha sido claro sobre su plan.
Foto: Juan Diego Cano

En la noche del lunes 16 de marzo, Gustavo Petro causó una nueva tormenta en el sector de la salud. En medio del consejo de ministros le pidió a Guillermo Alfonso Jaramillo iniciar con la liquidación de “las EPS que están quebradas”. Según el Presidente, como el Congreso no aprobó la reforma a la salud, “no quedaron alternativas”. Todas las EPS están quebradas, dijo. “Intervenidas o no intervenidas”.

El anuncio empezó a causar inquietud, pues liquidar una EPS es una de esas medidas que no aparecen de la noche a la mañana. Como explica...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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