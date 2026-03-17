¿Petro sí va a liquidar EPS? Hay especulación, muchas preguntas y preocupación

El presidente Gustavo Petro dijo que buscaba liquidar EPS, pero no ha sido claro sobre su plan. Foto: Juan Diego Cano

En la noche del lunes 16 de marzo, Gustavo Petro causó una nueva tormenta en el sector de la salud. En medio del consejo de ministros le pidió a Guillermo Alfonso Jaramillo iniciar con la liquidación de “las EPS que están quebradas”. Según el Presidente, como el Congreso no aprobó la reforma a la salud, “no quedaron alternativas”. Todas las EPS están quebradas, dijo. “Intervenidas o no intervenidas”.

El anuncio empezó a causar inquietud, pues liquidar una EPS es una de esas medidas que no aparecen de la noche a la mañana. Como explica...