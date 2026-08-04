Pilas con este chocolate que dice tener psilocibina para manejar el estrés: es fraudulento

El Invima advirtió sobre la venta ilegal de este chocolate funcional, luego de recibir denuncias. Foto: Invima

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Tras recibir denuncias, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la comercialización fraudulenta del chocolate “MELLOW / MELLOWXOCOLAT”. La entidad identificó que este producto se está promocionando plataformas de comercio electrónico y redes sociales, declarando propiedades como manejo del estrés, de la ansiedad y la rigidez emocional.

El supuesto “chocolate funcional”, además, declara contener psilocibina y su consumo, dice, debe realizarse en microdosis para “alcanzar el equilibrio y bienestar”. Sin embargo, el instituto aclaró que el producto incumple con la normatividad vigente, pues en Colombia no está regulado el uso de psilocibina, ni se permite en alimentos y bebidas. La venta de este producto, entonces, es considerada un delito, según establece el artículo 5 de la Ley 1220 de 2008:

“El que envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, los comercialice, distribuya o suministre, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad”.

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Además, de acuerdo con la Ley 9 de 1979, está prohibido que los rótulos o cualquier otro medio de publicidad hagan alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas que generen a apreciaciones falsas sobre “la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebida”.

En ese sentido, subrayó el Invima, el chocolate de marcas “MELLOW / MELLOWXOCOLAT” no está autorizado, es fraudulento y no debe ser comercializado en el país. Debido a los riesgos que su consumo puede acarrear, el instituto pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir este producto y, a quienes lo hayan comprado, que suspendan de inmediato su uso y notifiquen a las autoridades competentes.

La entidad, además, recomendó consultar de manera permanente su aplicación web y redes sociales oficiales, @invimacolombia en X, Instagram y Facebook, para conocer la información relacionada con alimentos y/o bebidas que puedan afectar la salud de las personas.

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Por otra parte, el Invima instó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales a realizar la búsqueda activa de este chocolate fraudulento, así como llevar a cabo las acciones de vigilancia en los establecimientos de su competencia que puedan comercializar este producto, y tomar las medidas sanitarias correspondientes.

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