Píldoras para detectar el cáncer de mama en camino

El primer paso de la píldora para detectar el cáncer de mama está superado. El concepto ya funcionó en ratones como lo acaban de reportar investigadores de la U. de Michigan. El nuevo método ayudaría a distinguir entre los tumores benignos y malignos, evitando que las mujeres se sometan a procedimientos como mamografías y biopsias.

Durante los últimos años la mamografía ha sido duramente cuestionada como una herramienta diagnóstica. Como lo reportó la periodista María Mónica Monsalve en El Espectador, en febrero de este año, estudios en diferentes partes del mundo han puesto en entredicho su efectividad. La más reciente de ellas, publicada en el British Medical Journal en diciembre de 2017, advirtió que el programa de detección de mamografías holandés “tiene poco impacto para reducir la mortalidad por cáncer de mama”. Según éste, la mamografía sólo sería responsable del 5 % de la reducción de las muertes en el país, mientras que el 52 % de los cánceres detectados con el programa serían falsos diagnósticos. (Lea: ¿Hacerse o no la próxima mamografía? Mejor lea esto).

"Gastamos $4,000 millones de más al año en el diagnóstico y tratamiento de cánceres de los cuales las mujeres nunca morirían," dijo a través de un comunicado Greg Thurber, profesor asistente de ingeniería química y biomédica de la Universidad de Michigan, quien dirigió al equipo que creó la píldora para detectar el cáncer de mama. "Si nos cambiamos a una imagen molecular, podemos ver qué tumores deben ser tratados."

"No quiero descartar la mamografía. La mamografía es buena, salva vidas," agregó. "Lo que estamos tratando de hacer es facultar al médico para que tome mejores decisiones con el paciente, de modo que no se hagan pruebas innecesarias, pero aquellos pacientes que sí tienen cáncer, que sí necesitan tratamiento, reciban ese tratamiento apropiado lo más pronto posible."

El método desarrollado por Thurber y su equipo se basa en un colorante que responde a la luz infrarroja para marcar o 'etiquetar' una molécula que comúnmente se encuentra en las células tumorales, en los vasos sanguíneos que alimentan los tumores y en el tejido inflamado.

Al usar luz infrarroja para detectar el tumor, los científicos evaden los riesgos asociados a rayos X que pueden alterar el ADN. “El uso de un colorante entregado oralmente también mejora la seguridad, ya que algunos pacientes pueden tener reacciones severas a colorantes intravenosos. Estos pequeños riesgos llegan a ser significativos cuando decenas de millones de mujeres son examinadas cada año en los EE.UU. solamente”, anotaron.

El reto de producir una pastilla de fácil absorción capaz de transportar la molécula para marcar el tumor fue posible gracias a un esfuerzo previo desarrollado por la compañía farmacéutica Merck con un medicamento oral. Aunque el proyecto de Merck fracasó, Thurber y su grupo aprovecharon el mecanismo de transporte para llevar hasta el torrente de ratones su molécula sensible a la luz infrarroja.

