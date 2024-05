Por primera vez identifican alpacas con gripe aviar (H5N1)

En Estados Unidos hay más de 264.000 alpacas registradas, según la Asociación de Propietarios de Alpacas. EFE/Xavier Montalvo Foto: EFE - Xavier Montalvo

Los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios (NVSL), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, confirmaron la detección, por primera vez, de gripe aviar altamente patógena (HPAI) H5N1 en alpacas. Según la entidad, los animales se encontraban en una granja de Idaho, donde se despoblaron aves de corral afectadas también por este virus en mayo.

(Lea: En EE.UU., la gripe aviar llegó a algunas vacas. ¿Qué puede aprender Colombia?)

“Si bien esta confirmación de HPAI no es inesperada debido a la detección previa de HPAI en las instalaciones, la gran cantidad de virus en el medio ambiente y la mezcla de múltiples especies de ganado en la granja, es la primera detección de HPAI en alpacas”, escribió la entidad en un comunicado.

Desde febrero de este año, Estados Unidos viene registrando la presencia del virus H5N1 en algunas granjas lecheras. De hecho, la semana pasada se registró un posible segundo caso de transmisión de gripe aviar de mamíferos a humanos, relacionado con el brote actual en algunas vacas del país.

El caso corresponde a un hombre en el estado de Michigan a quien se le diagnosticó “infección por el virus de la influenza aviar altamente patógena (HPAI), tipo H5″. Él trabajaba en una granja lechera donde se había identificado la presencia de H5N1, y luego de que le tomaran dos muestras -una nasal y otra ocular-, la primera dio negativo, pero la segunda confirmó la presencia del virus.

(Lea: EPS vs. Gobierno Petro: cronología de una discordia)

El primer caso se registró en un trabajador de Texas que presentó malestar y enrojecimiento en su ojo derecho. El 3 de mayo, un grupo de científicos publicó en The New England Journal of Medicine (una de las revistas médicas más importantes) que el hombre, que solo había tenido contacto con vacas, tenía gripe aviar. Para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) , ese se trató del primer caso probable de transmisión de mamíferos a humanos.

El virus H5N1 ha afectado principalmente a las aves. Sin embargo, en los últimos dos años, ha estado infectando a mamíferos silvestres y de granja. En el estado de Iowa, también en EE.UU., recientemente informaron que tendrán que sacrificar más de cuatro millones de pollos por un nuevo caso de gripe aviar.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, esta enfermedad es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae. Según su subtipo, puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógena, presentando diferentes síntomas en las aves infectadas, o en otros animales como se ha visto recientemente. El de baja patogenicidad puede causar una enfermedad leve, que puede pasar desapercibida o sin la presencia de síntomas. El virus de la influenza aviar altamente patógeno, principalmente por los subtipos (H5 y H7) del tipo A, causa una enfermedad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes las diferentes especies.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺