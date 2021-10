Por primera vez trasplantan con éxito riñón de cerdo a mujer en muerte cerebral

Por primera vez se logró realizar con éxito un trasplante de riñón de cerdo a una mujer en muerte cerebral. El proceso fue realizado por un equipo de cirujanos estadounidenses quienes realizaron el procedimiento el 25 de septiembre en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. (Lea: Trasplantan dos corazones de donantes COVID-19 con éxito y sin contagio)

La noticia fue publicada por el medio USA Today. Según el medio, el riñón, que fue obtenido de un ejemplar modificado genéticamente, funcionó correctamente durante 54 horas. La operación fue dirigida por el cirujano Robert Montgomery, quien implantó el riñón de cerdo en el muslo izquierdo de la mujer.

Montgomery explicó que el órgano fue trasplantado en esta zona para poder monitorizarlo con facilidad. “La orina comenzó a brotar en cuanto la sangre humana fluyó por el órgano porcino”, explicó el científico al medio estadounidense. Además los niveles de creatinina de la paciente (provocados por su función renal deficiente) regresaron a la normalidad. La familia de la paciente autorizó el ensayo y aseguró que ella era donante y amiga de personas con insuficiencia renal sometidas a diálisis. (Puede ver: Primer trasplante exitoso de cara y manos en el mundo)

“El trasplante funcionó mejor de lo que esperaba. Se parecía a cualquier otro trasplante de donante vivo que he realizado. Muchos riñones de personas fallecidas no funcionan de inmediato y tardan días o semanas en arrancar. Este funcionó enseguida”, señaló Montgomery a The New York Times. Luego de la cirugía, la mujer fue desconectada de la máquina de soporte vital.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en la actualidad se realizan en el mundo 130.000 trasplantes anuales, es decir, 10% menos de los necesarios. Por eso, los investigadores encuentran en los trasplantes con animales una buena salida, sin embargo, advierten que aún faltan más análisis. Además de una aprobación por parte de los comités de ética. (Le puede interesar: Mutación genética aumenta la probabilidad de padecer leucemia, según estudio)