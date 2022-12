Por problemas económicos y de infraestructura intervendrán hospital en Buenaventura

La Supersalud encontró 32 falencias en el hospital que brinda sus servicios en Buenaventura. Foto: Superintendencia de Salud

Las múltiples deficiencias en materia financiera, administrativa, jurídica, de infraestructura, dotación y mantenimiento llevaron a que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara la intervención forzosa del hospital Luis Ablanque de la Plata, de Buenaventura, Valle del Cauca.

Según la entidad, luego de una auditoría que se le realizó al centro asistencial hace un mes, encontraron 32 falencias: diez correspondientes al componente salud, 17 al financiero y cinco de orden jurídico. (Lea también: Cerca de 15 millones de personas murieron en los dos primeros años de pandemia)

“Es claro que el hospital presenta incumplimientos en los estándares del Sistema Único de Habilitación, evidenciándose deficiencias en la infraestructura hospitalaria, dotación, mantenimiento, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, historia clínica, procesos prioritarios e interdependencia de servicios; lo cual repercute de manera negativa en la prestación segura del servicio”, afirmó la Supersalud.

Entre las situaciones más críticas, resaltan que los servicios de odontología y quirúrgico no cuentan con los insumos necesarios para desarrollar los tratamientos a cada paciente, no garantizan la calibración y el mantenimiento de los equipos biomédicos; además, limitan la accesibilidad a los diferentes pisos a los pacientes y usuarios porque los ascensores no funcionan. (Lea también: Ya van 300 lesionados por manipular pólvora)

Sobre las deficiencias financieras, la superintendencia indica especialmente dos: “No cuenta con un sistema de información financiero que permita identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas del hospital, de forma clara y completa; además cuenta con una cartera sobrestimada por no realizar las actividades de depuración contable y permanente de sus cuentas por cobrar”.

Con la intervención forzosa, la entidad busca la continuidad en la prestación del servicio de salud, así como la estructuración e implementación de soluciones. Como medida adicional ordenaron la separación del Gerente o Representante Legal y de los miembros de la Junta Directiva del hospital. Por el momento, José Fabio Nazar Ortega, actuará como agente especial interventor.