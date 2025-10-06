¿Por qué hay más personas jóvenes con cáncer?

Los datos muestran que su incidencia mundial ha aumentado desde 1990, lo que supone un incremento de miles de casos nuevos cada año. Foto: Vartika Sharma

Hace 10 años, Kimryn Rathmell, oncóloga renal quien entonces trabajaba en la Universidad de Vanderbilt, observó una tendencia sorprendente: muchos pacientes más jóvenes acudían a ella con cáncer de riñón, incluida una persona de 18 años con metástasis, algo que Rathmell nunca había visto en alguien tan joven.

Supuso que estos pacientes habían sido derivados de forma desproporcionada a grandes centros oncológicos como el suyo. Pero esta primavera, cuando los investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por su sigla en inglés)...