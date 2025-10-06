Logo El Espectador
Salud
¿Por qué hay más personas jóvenes con cáncer?

En la última década, más de una decena de tipos de cáncer han aumentado entre las personas menores de 50 años. Los científicos no tienen todas las respuestas, pero las investigaciones están empezando a ofrecer pistas.

Redacción Salud
06 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
Los datos muestran que su incidencia mundial ha aumentado desde 1990, lo que supone un incremento de miles de casos nuevos cada año.
Foto: Vartika Sharma

Hace 10 años, Kimryn Rathmell, oncóloga renal quien entonces trabajaba en la Universidad de Vanderbilt, observó una tendencia sorprendente: muchos pacientes más jóvenes acudían a ella con cáncer de riñón, incluida una persona de 18 años con metástasis, algo que Rathmell nunca había visto en alguien tan joven.

Supuso que estos pacientes habían sido derivados de forma desproporcionada a grandes centros oncológicos como el suyo. Pero esta primavera, cuando los investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por su sigla en inglés)...

Por Redacción Salud

