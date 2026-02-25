Publicidad

¿Por qué resurgió el sarampión, cuando ya estaba controlado, y cómo se puede contener?

El sarampión vuelve a ganar terreno en varios países de las Américas tras años de coberturas de vacunación insuficientes. Aunque la región logró eliminar la enfermedad, el aumento reciente de casos refleja brechas acumuladas, alta movilidad internacional y desafíos en la inmunización. El asesor regional en vacunas de la Organización Panamericana de la Salud explica qué está pasando.

Juan Diego Quiceno
25 de febrero de 2026 - 02:07 p. m.
"El resurgimiento del sarampión responde principalmente a brechas persistentes en las coberturas de vacunación que se han acumulado en los últimos años".
Foto: Secretaría de Salud

El sarampión, una enfermedad que América había logrado eliminar hace menos de una década, vuelve a encender alertas sanitarias. En la región de las Américas, los casos confirmados se multiplicaron en 2025 y las primeras semanas de 2026 muestran una tendencia que preocupa a las autoridades de salud. En Colombia, las autoridades están pendientes de confirmar el primer caso importado.

¿Qué está pasando? ¿Se trata de brotes aislados o de un cambio más profundo en la dinámica de la enfermedad? ¿Qué papel juegan la caída en las coberturas de...

