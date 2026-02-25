¿Por qué resurgió el sarampión, cuando ya estaba controlado, y cómo se puede contener?

"El resurgimiento del sarampión responde principalmente a brechas persistentes en las coberturas de vacunación que se han acumulado en los últimos años". Foto: Secretaría de Salud

El sarampión, una enfermedad que América había logrado eliminar hace menos de una década, vuelve a encender alertas sanitarias. En la región de las Américas, los casos confirmados se multiplicaron en 2025 y las primeras semanas de 2026 muestran una tendencia que preocupa a las autoridades de salud. En Colombia, las autoridades están pendientes de confirmar el primer caso importado.

¿Qué está pasando? ¿Se trata de brotes aislados o de un cambio más profundo en la dinámica de la enfermedad? ¿Qué papel juegan la caída en las coberturas de...