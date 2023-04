Primer caso de infección humana con hongo que mata plantas se manejó exitosamente

Se trata del primer caso de infección en un humano con un hongo Chondrostereum purpureum. Foto: Tatiana Bulyonkova - Flickr

En la India, un paciente de 61 años se presentó a una consulta externa con síntomas particulares: “ronquera en la voz, tos, faringitis recurrente, fatiga, dificultad para tragar y anorexia durante los últimos 3 meses”. Además, tenía un absceso con pus en el cuello y que fue identificado por medio de una tomografía computarizada. (Le puede interesar: Preocupación por medicamento contra el alzhéimer: estaría encogiendo el cerebro)

Se trata del primer caso de infección en un humano con un hongo (Chondrostereum purpureum) que causa una enfermedad en plantas y árboles conocida como hoja plateada. Aunque tiene la capacidad de matar a diferentes especies vegetales, nunca se había reportado un caso de transmisión a una persona.

De hecho, de acuerdo con la publicación de Soma Dutta y Ujjwayini Ray, los médicos que reportaron el caso, “de los millones de hongos que existen, solo unos pocos cientos pueden transmitirse a los humanos” y muchos menos representan un riesgo para la salud pública.

Estos casos son extraños porque son muy pocos los hongos que pueden sobrevivir a temperaturas superiores a los 35-37°C, la barrera natural del cuerpo humano para protegerse de estas infecciones. (Le recomendamos: Una de cada seis personas en el mundo sufre de infertilidad)

Con este paciente en particular, los médicos presumen que la infección está relacionada con su labor como investigador de hongos, pues durante muchos años ha estado expuesto a material en descomposición.

Para su tratamiento, además de remover quirúrgicamente el absceso, los médicos utilizaron un antifúnjico de amplio espectro, que se usa en pacientes con otro tipo de infecciones por hongos (estas sí conocidas). Este medicamento es altamente tolerable y tiene pocos riesgos, lo que motivó la decisión de los médicos ante la incertidumbre por el desconocimiento de la infección.

Aunque no se sabe cómo pude darse la transmisión del hongo a este paciente, llama la atención que se trata de una persona con un sistema inmunológico funcional, algo que no es usual en otras infecciones por hongos (como el Candida auris, que afecta principalmente a pacientes que ya tienen enfermedades de gravedad o tienen un sistema inmunológico débil). (También puede leer: Pasar tiempo en la naturaleza mejoraría presión arterial, depresión y ansiedad)

Por eso, los médicos tratantes hacen un llamado a seguir investigando las posibles razones por las que un hongo, que antes no generaba problemas de salud a los humanos, ahora pueda transmitirse. Hasta el momento, se presume que “el calentamiento global, la alteración del ecosistema, los viajes y el comercio internacionales y la urbanización no planificada pueden ser responsables de la aparición no solo de nuevas infecciones fúngicas, sino también de diversas enfermedades zoonóticas víricas y bacterianas”.

